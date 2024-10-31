Авіаексперт назвав найкращий спосіб боротьби з великою кількістю дронів ворога

Росія продовжує тероризувати Україну, щодня запускаючи десятки безпілотників. В ніч на 31 жовтня Росія атакувала 43 ударними БпЛА типу "Шахед" і дронами невстановленого типу. Спостерігається динаміка зменшення застосування ворогом крилатих ракет, але збільшується використання ним БпЛА.

Про це в етері 24 Каналу зауважив заступник генерального директора підприємства з виробництва засобів РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський, наголосивши, що це свідчить про намір Росії економити, адже вона теж не готова до війни на виснаження, тому шукає дешеве рішення.

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Україні потрібні засоби перехоплення ворожих дронів

За 2,5 роки повномасштабного вторгнення Росія лише по тилових українських містах випустила орієнтовно 4 850 крилатих ракет типу Х-101, Х-555. Але кількість дронів, якими ворог атакує Україну, значно більша – 8 200 за період повномасштабної війни.

"Говорячи про захист ППО проти ударних безпілотників, ми повинні самостійно подбати про засоби для перехоплення. Свого часу мобільні вогневі групи стали рушійною силою подолання проблематики щодо застосування ворогом ударних дронів. Вже є перші результати роботи зенітного дрона по БпЛА "Гербера", хоча й поки що не по "Шахеду", – зауважив Храпчинський.

Ця технологія напрацьовується, найближчим часом, зі слів авіаексперта, буде більше результатів, як колись від застосування українськими силами зенітних дронів по російських розвідувальних безпілотниках.

Варто залучати штучний інтелект

Авіаексперт зазначив, що необхідно створювати автоматичні системи перехоплення повітряних цілей, бо така велика кількість дронів, яка летить в бік України, створює проблему. Нині недостатньо мобільних груп, які могли б перехоплювати їх.

Треба говорити про штучний інтелект, набір алгоритмів, який використовував би можливість автоматичного перехоплення цілей. Слід додавати й наземні засоби радіолокацій, які б могли виявляти ціль і допомагати наводитися на неї,

– озвучив Храпчинський.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах закінчуються запаси певних типів ракет для систем протиповітряної оборони. Виробництво ракет не встигає за потребами. Науковий співробітник і заступник директора програми з оборони в Стимсонівському центрі у Вашингтоні Еліас Юсиф розповів, що війна в Україні та Ізраїлі виявилася затяжною, це США не враховували в оборонному плануванні.