Уперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова, – Синєгубов

російські військові ледь не щоденно обстрілюють Харків і регіон. На щастя, уночі 8 липня не спостерігалось жодної атаки по обласному центру.

На цьому наголосив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що вперше за кілька тижнів минулось без "прильотів" по місту вночі.

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Втрачати пильність зарано

Водночас глава ОВА підкреслив, що у жодному разі не варто втрачати пильність. Він наголосив, що ввечері 7 липня російські загарбники завдали масованого удару по Немишлянському району Харкова.

Внаслідок цього загинуло троє мирних мешканців міста, а ще п'ятеро зазнали поранень. Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, гаражі, контейнери та прибудинкові споруди. Упродовж вечора вогнеборці ліквідували займання, які виникли після атак.

Нагадуємо, щоТож якщо щойно лунає сирена – негайно вирушайте до укриття. У ньому слід перебувати доти, поки не буде повідомлення про відбій. Це може врятувати вам життя.

Олег Синєгубов також розповів про обстріли цивільних по області. Ворог бив по мирному населенню Харківського, Чугуївського, Ізюмського, а також Богодухівського районів. Внаслідок цього руйнувань зазнали приватні будинки, а також господарчі споруди. Крім того, на відкритих ділянках спалахували пожежі.

Упродовж минулої доби на Харківщині загалом загинуло 4 людей та ще 9 зазнали поранень. У Чугуївському районі від рук ворога постраждали двоє людей та ще двоє – у Циркунах. На жаль, у тих же Циркунах загинула 71-річна жінка, яка не змогла врятуватись від атак окупантів.

Нагадаємо, що напередодні вдалось затримати мешканця Харкова. Він допомагав російським загарбникам під час повномасштабного вторгнення в Україну. А робив він це просто: передавав координати ЗСУ.

Схвалював дії кадировців та вихваляв російську агресію

Крім того, під час слідства вдалось з'ясувати, що чоловік мав проросійські погляди. Він у мережі підтримував збройну агресію росії проти нашої держави. Крім того, схвалював дії тих же кадировців.

Під час обшуку, який у нього провели 6 липня, вилучили комп'ютерну техніку. За її допомогою правоохоронці вивчили листування колаборанта у месенджерах. Це й дозволило дізнатись, що він докладав росіянці про місцеперебування наших військових безпосередньо у Харкові.

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