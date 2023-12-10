Заручники воєн: що спільного між Путіним і Нетаньягу

Демократичні та диктаторські країни мають кардинально різне ставлення до війни. Хоча насильницький конфлікт був центральною частиною ідеологій, які сприяли збереженню тоталітарних режимів 1930-х років, демократії воювали з цими режимами лише в крайньому разі.

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На що готовий Нетаньягу, щоб залишатися при владі?

Так само арабські режими на сучасному Близькому Сході давно відкрито заявляли про свій намір знищити Ізраїль, тоді як Ізраїль брав участь лише у війнах критичної необхідності. Тож, коли прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу тримає Ізраїль у війнах за власним вибором, можна лише зробити висновок, що країна більше не є демократією, якою себе видає.

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Тривала війна Ізраїлю в Газі розпочалася як виправдана відповідь на різанину близько 1200 ізраїльтян, яку 7 жовтня 2023 року влаштував ХАМАС. Але конфлікт швидко переріс в оргію безпідставного насильства, страждань цивільного населення та кричущих воєнних злочинів.

Як нещодавно підтвердило розслідування The New York Times, Нетаньягу міг би припинити кровопролиття у кілька вирішальних моментів за повної підтримки військових, які не бачили жодного сенсу в подальшому насильстві. Але щоразу він вирішував продовжувати війну.

Це рішення було цілком егоїстичним: Нетаньягу хотів увічнити власну владу і захистити себе від суду за численними звинуваченнями в корупції. Його крихкий коаліційний уряд залежить від підтримки фашистських релігійних фанатиків, яких задовольнила б лише повна перемога Ізраїлю, що є недосяжною ціллю, та безстрокова окупація Гази.

Тож, щоб залишитися при владі, Нетаньягу перешкоджав переговорам про припинення вогню, тим самим затримуючи звільнення ізраїльських заручників, яких утримував ХАМАС. Коли угоди нарешті досягли, Нетаньягу порушив її.

Ціна цинізму Нетаньягу була непомірною. Газа пережила серйозну гуманітарну кризу, сотні молодих ізраїльських солдатів загинули, а тисячі – отримали серйозні поранення.

Ба більше, Нетаньягу зруйнував шанси Ізраїлю на укладення історичної мирної угоди із Саудівською Аравією, яка б ознаменувала практичний кінець столітнього арабо-ізраїльського конфлікту.

Однак, з погляду Нетаньягу, його стратегія щодо Гази мала приголомшливий успіх. Він запобіг державному розслідуванню своєї відповідальності за різанину 2023 року, хоча роками сприяв фінансуванню ХАМАС Катаром та ігнорував сповіщення розвідки перед нападом. Крім того, йому вдалося затягнути судовий процес проти себе у справі про корупцію.

Але це лише початок: Нетаньягу зараз має більше влади, ніж будь-який попередній прем'єр-міністр Ізраїлю. Він використовує її, щоб замінити високопосадовців військових та розвідувальних служб своїми союзниками та лоялістами. Він ось-ось досягне успіху у витісненні свого останнього "ворога", відвертого генерального прокурора Галі Бахарав-Міари, в рамках давніх зусиль його уряду щодо послаблення судової влади та незалежності. Тим часом ізраїльтян завалюють патріотичною пихатістю, намагаючись відвернути увагу від руйнування демократії.

Що спільного між Путіним і Нетаньягу?

Багато тактик Нетаньягу нагадують ті, що використовував президент Росії Володимир Путін з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Як і Нетаньягу, Путін використовував конфлікт для зміцнення своєї влади. І, як і Нетаньягу, Путін втратив можливості завершити війну на вигідних умовах.

Якби Путін погодився на припинення вогню кілька місяців тому, президент США Дональд Трамп фактично передав би йому всі українські землі, які Росія захопила з моменту вторгнення. Але Путін хоче більшого. Він хоче, щоб Росія мала суверенітет над усім Сходом України, а те, що залишилося від України, стало роззброєною "нейтральною державою". Він хоче, щоб НАТО відступило на захід, щоб Кремль міг повернути собі свою колишню "сферу впливу". Путін не погодиться на менше.

Путін і Нетаньягу мають ще дещо спільне: вони прагнуть ізолювати ключовий політичний електорат від наслідків своїх війн. Путін добре пам'ятає, як зростання кількості жертв в Афганістані допомогло переконати радянські еліти відмовитися від режиму.

Саме тому він уникав масового призову і не допускав на поле бою міський середній клас Росії та бюрократичні еліти, утримуючи величезну контрактну армію, яку набирають в обмін на величезні виплати з бідніших провінцій Росії. Хоча російські втрати в Україні стрімко зростають, точні цифри неможливо знати напевно – російські ЗМІ про них не повідомляють.

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В Ізраїлі є приказка: Бней-Брак, де проживає найбільша в країні спільнота, "вільний від військових похоронів та горя матерів". Нетаньягу подбав про це, гарантувавши звільнення ультраортодоксальних чоловіків від військової служби. Оскільки ультраортодоксальні угруповання є ключем до виживання коаліції Нетаньягу, він також різко розширив щедрі субсидії, які дозволяють цій громаді вести паразитичний спосіб життя, навіть коли Ізраїль намагається покрити витрати на свої війни проти ХАМАС, "Хезболли", хуситів та Ірану.

Путін і Нетаньягу ретельно приховують свої справжні наміри ідеологією. "Вічна Росія" перебуває у постійному конфлікті зі "збоченим Заходом", який прагне її знищити, а обложена єврейська держава стикається з екзистенційними загрозами з усіх боків, не в останню чергу з боку ХАМАС. Обидва лідери порівнюють своїх ворогів з нацистами.

Однак реальність набагато похмуріша. Росія та Ізраїль застрягли у нескінченних війнах за власним вибором, кожна з яких підтримується цинізмом та егоїзмом однієї людини. В обох випадках занепад "заснованого на правилах" міжнародного порядку, що виник з попелу Другої світової війни, дозволив їм продовжувати свої дії.