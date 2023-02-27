Куля в скроню Путіна: як росіяни сприймуть втрату Криму та Донбасу
Військові та політичні експерти кажуть, що втрата Криму Росією стане передумовою для повалення путінського режиму. Натомість через свої пропагандистські канали бункерний диктатор може вигадати будь-яку маячню, аби лишитися при владі.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст, телеведучий Дмитро Гордон. Він зауважив, що російське суспільство може вчергове повірити Владіміру Путіну і прийняти будь-який результат СВО.
Дивіться також Путін доручив міноборони відновити контроль над всіма окупаційними військами в Україні, – ISW
Свого часу Путін офіційно оголосив про приєднання до Росії чотирьох нових суб'єктів: Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької області. Однак невдовзі українська армія звільнила Херсон.
Що повинно російське суспільство запитати Путіна: "Послухай, цар, ти ж сказав, що Херсон вже наш і в конституції Росії це записано, а там українська армія, то що відбувається?". Логічне запитання, але його ніхто не ставить,
– додав Гордон.
Що може вигадати Путін
Гордон переконаний, що для кремлівського диктатора втрата Луганська та Донецька стане кулею в скроню. Тоді росіяни можуть отямитися, адже Путін "спеціальну військову операцію" починав, щоб звільнити Донбас, натомість Росія втратила те, що мала до СВО.
З іншого боку, журналіст вважає, що і в такому випадку Путін може спробувати нав'язати росіянам все що завгодно, оскільки це в нього вийшло з Херсоном.
Якщо Росія втратить Крим, Путін може вигадати найфантастичніші тези, припустив Гордон. Наприклад, про те, що Захід уже збирався кидати на Росію ядерну бомбу, якщо та не піде з Криму, тому Путін вирішив віддати Крим, але врятувати країну.
Гордон про майбутнє Росії: дивитись відео
Що чекає на Росію після війни
- Російський опозиціонер Ігор Яковенко переконаний, що запорукою закінчення путінського режиму стане повний розгром окупантів на полі бою. В Росії революції не буде, замість неї може бути так звана смута. Якщо вцілілі військові повернуться з фронту зі зброєю в руках, вони стануть бандформуваннями і всередині Росії будуть ділити владу та територію.
- Президент Франції заявив, що Росію не потрібно розгромити. На Заході побоюються і роздумують над тим, як інтегрувати росіян у цивілізований світ після війни. Важливе значення має те, хто в Росії після війни контролюватиме зброю, в тому числі ядерну.
- Новообраний президент Чехії Петр Павел зазначив, що після перемоги України ситуація в Росії довгий час буде нестабільною. Він також не вірить у те, що керівництво країни-агресора коли-небудь налагодить нормальні стосунки зі світом.