Путіну для цього було потрібне "великоднє перемир'я": який план може готувати на 9 травня

Російському диктатору Владіміру Путіну потрібні "перемоги", приурочені до символічних дат – таких як річниця завершення Другої світової війни. Цілком ймовірно, що 9 травня він спробує оголосити про завершення так званої "спеціальної військової операції".

Путін використав "великоднє перемир'я" не лише для пропаганди, а й для підготовки до нової хвилі бойових дій. Як зазначив політолог Ігор Чаленко в коментарі для 24 Каналу, картинка "перемоги" для Кремля може включати відтиснення ЗСУ з деяких територій.

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Як для Путіна виглядатиме "перемога"

Чим ближче до 9 травня, тим більше Путін шукає, чим би похизуватися перед росіянами. Політолог вважає, що одним із варіантів може стати оголошення про завершення так званої "спеціальної військової операції".

Але важливо розуміти: це не означає завершення війни. Вона, як відомо, триває ще з 2014 року. Йдеться лише про "офіційне" завершення етапу "СВО", який триває з лютого 2022 року.

Як Путін хоче показати цю "перемогу"? План мінімум – вибиття українських військ з Курської та Білгородської областей,

– пояснив Ігор Чаленко.

Ймовірно, "великоднє перемир'я" Кремль використав не лише як інструмент пропаганди, а і як спосіб дати російській армії підготуватися до активних бойових дій до символічної дати – 9 травня.

Чаленко припустив, що така заява – про завершення "СВО" – справді готується. Вона може стати стартом для нового етапу війни, зокрема – під виглядом "контртерористичної операції" – Кремль давно вже "вважає" окуповані території частиною Росії. Тобто війна триватиме, але під іншим "прапором".

Уся ця історія – передусім ідеологічна. Її мета – дати Путіну "перемогу", на якій можна будувати нову хвилю кремлівської пропаганди,

– наголосив політолог.

Хоча економіка тисне на Кремль і є підстави для завершення війни, в оточенні Путіна досі залишається потужна група впливу, яка переконана в необхідності продовжувати бойові дії, досягати нових "військових результатів" і тримати війну активною щонайменше до кінця 2025 року.

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Наразі немає сили, яка б схилила Путіна до реального завершення війни. Але він чудово розуміє, що ситуація вимагає виходу – нескінченна війна виснажує навіть Росію. Якщо зараз Москва втратить шанс налагодити бодай якісь відносини зі США, це стане катастрофою для російської дипломатії. Саме тому деякі кроки Кремля виглядають, м'яко кажучи, нелогічно.