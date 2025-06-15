Випускник КДБ розібрався з Трампом: Путіну вдалось зблизитись із Білим Домом

Путін майстерно грає на психологічних слабкостях Трампа, використовуючи їх для маніпуляцій. Трамп піддається впливу Кремля з однієї простої причини.

Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов в ефірі 24 Каналу розповів, що президент Трамп є зрозумілим для Владіміра Путіна та загалом для росіян. Путін, колишній співробітник КДБ, упродовж десятиліть працював з ними над створенням складних систем аналізу особистостей.

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Як Путін маніпулює Трампом

Зокрема, щоб впливати на політичних лідерів або потенційних об'єктів вербування.

Вони добре розуміються на психології, на різних типах особистостей і знають, як заманити людину в пастку – коли та як улестити, аби схилити її на свій бік. Тому я переконаний: вони давно "розклали" Трампа як особистість по дрібницях,

– сказав Сергій Стуканов.

Він додав, що для КДБ Трамп є цілком зрозумілою фігурою – людиною з яскраво вираженими рисами нарцисичного типу. У психології існує поняття "нарцисичний розлад особистості" – це стан, за якого людина має завищене уявлення про власну значущість і постійно потребує схвалення, особливо з боку людей, яких вважає авторитетами.

"Трамп, вочевидь, бачить у Путіні такого авторитета. Тобто він не сприймає його як кривавого диктатора, вбивцю чи злочинця, а як сильного політичного лідера, який понад 25 років керує Росією. І сама Росія, у світогляді Трампа, постає як важлива країна, з якою США мають "дружити" й разом вирішувати глобальні проблеми", – зазначив Стуканов.

Він також нагадав, що Трамп неодноразово висловлював захоплення Росією та росіянами. Саме тому Путін добре знає, як справити на нього враження потрібними словами.

Про що говорили Путін з Трампом

Він не проґавив можливості привітати Трампа з днем народження. Їхня розмова тривала майже годину. Путін готувався заздалегідь – мав чіткий план: що і як обговорювати.

До речі, 12 червня державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії. Це свято виникло в Росії після проголошення Декларації про державний суверенітет 12 червня 1990 року – тобто на місяць раніше за аналогічну українську декларацію, ухвалену Верховною Радою 16 липня того ж року.

Як наголосив Стуканов, важливо постійно нагадувати: саме Росія першою зробила крок, який фактично став початком розпаду Радянського Союзу. І після цього дипломатичного жесту з боку Рубіо Путін не втратив нагоди зателефонувати Трампу.

Тем для розмови було кілька – зокрема конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Ця ситуація відкриває Путіну можливість для політичних маневрів: він прагне нав'язати себе як незамінного посередника у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Більша частина розмови стосувалася саме ізраїльсько-іранської проблематики. Путін, як зазначається, активно просував власну роль у цьому процесі.

Зрештою, вони домовилися найближчим часом обговорити також ситуацію в Україні.

Путін грає свою гру дуже вміло, тиснучи на психологічні слабкості Трампа. А той йде за Путіним фактично "на повідку". Путін демонструє "конструктивність" – говорить про обміни полоненими, повернення тіл загиблих українців, пропозиції щодо продовження переговорів. Це створює ілюзію поступу, і Трамп починає "м'якшати",

– підсумував Стуканов.

Він також наголосив, що нині Путін фактично маніпулює Трампом, а той не готовий застосовувати санкційний тиск на Росію – хоча саме це могло б бути єдиним справді ефективним інструментом впливу.