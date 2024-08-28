Путін відмовляється займатися Курськом, – Галлямов пояснив, як диктатор занижує її значимість

За весь час Курської операції російський диктатор Владімір Путін лише кілька разів коментував ситуацію. Він усіляко намагається занизити її значення.

Тому навіть принципово не міняє свого графіка. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

Важливо Операція в Курській області є ризикованою, Україні потрібні ATACMS, – AP

Що прагне продемонструвати Путін

"Путін відмовляється займатися Курськом. Він розуміє, що якщо зараз усе кинути, це виглядатиме як криза. Тому, навпаки, намагається показати, що нічого надприродного не відбувається", – зазначив Галлямов.

І через це Путін обговорює Палестину з Махмудом Аббасом, Узбекистан з Мірзійоєвим Шавкатом, Південний Кавказ з Ільхамом Алієвим; проводить зустрічі з губернаторами; летить в Чечню та Північну Осетію.

Водночас про Курщину публічно згадував максимум 4 рази, половину з яких побіжно. Схожа ситуація з переміщенням військ. Безліч разів було підтверджено, що перекидаються переважно строковики, від яких немає користі.

З огляду на результат, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм. Водночас Путін відмовляється передислокувати підготовлені частини з Донеччини. У такий спосіб диктатор демонструє, що Донбас не менш важливий, а, можливо, навіть і більше, ніж Курська область.

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Російські пропагандисти також намагаються занизити вагомість Курської операції, і роблять це прямісінько у своїх телеграм-каналах. До прикладу, пишуть, мовляв, "захоплений населений пункт не має стратегічного значення".

Путін вважає, що це кращий варіант з погляду підтримки його реноме, щоб поразка не виглядала нищівною. Буцім "це локальна сутичка, але не більше". Тому робить так, щоб ніхто не подумав, що він програв битву з серйозними політичними наслідками,

– наголосив російський опозиційний політтехнолог.