"Говорить логічні речі": батько Маска заявив, що їхня сім'я відчуває "певне захоплення" Путіним
- Еррол Маск зазначив, що їхня сім'я відчуває певне захоплення Путіним.
- На його думку, "якщо розглядати Путіна просто як чоловіка, а не в контексті міжнародної політики, складно не відчувати захоплення до Путіна".
Батько американського мільярдера Ілона Маска заявив, що його родина та він сам відчуває "певне захоплення" особою глави Кремля Владіміра Путіна.
Про це заявив Еррол Маск в інтерв'ю ВВС, інформує 24 Канал.
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Як родина Маска ставиться до Путіна
Журналістка запитала батька Маска, чи під час політичних дискусій, які вони час від часу проводять з сином, той коли-небудь згадував російського президента. "Він розповідав, що думає про Володимира Путіна?" – запитала в Еррола Маска журналістка.
Як сім'я, ми безумовно трохи захоплюємося паном Путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови – він говорить логічні речі,
– заявив Еррол Маск.
Як зазначив батько Маска, Еррол, на його думку, "якщо розглядати Путіна просто як чоловіка, а не в контексті міжнародної політики, важко не відчувати захоплення до Путіна". Він додав, що вважає погляди сина схожими до своїх.
"Ми всі однакові, ми всі так думаємо. Ось ця вся риторика – не довіряйте цій людині – всі ці люди намагаються переконати вас у тому, що ви не повинні довіряти словам Путіна", – сказав батько американського мільярдера.
Еррол Маск додав, що вважає Путіна "прикладом сильного лідера".
Журналістка також нагадала йому, що саме Путін розв'язав війну в Україні і це призвело до загибелі багатьох тисяч людей. Однак на це Маск-старший заперечив, що нібито "тільки згодом можна буде зрозуміти, хто насправді її почав".