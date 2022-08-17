Як роса на сонці, – Зеленський анонсував знищення окупантів на Запоріжжі та в Криму

Наші захисники продовжують нищити ворогів і їхній військовий потенціал на всіх напрямках. І настане час, коли окупанти "згинуть, як роса на сонці", не лише на окупованих територіях Сходу України, а й на Півдні та в Криму.

Таке запевнення висловив 17 серпня Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

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Де тривають найважчі бої

Глава держави акцентував, що всі наші воїни роблять усе можливе, щоб бити російських терористів і щоб виштовхувати їх з української землі. Мовиться не лише про армію, а й розвідку, прикордонників, Нацгвардію, СБУ та всіх інших, хто залучений до захисту нашої держави й людей.

У Запорізькій області, деяких районах Півдня України, окупанти намагаються покращити своє становище. Але стратегічно – безнадійно для них. Українські воїни будуть крок за кроком знищувати потенціал окупантів і настане день, коли ворог згине. На Запоріжжі, на Сході та в Криму окупанти згинуть, як роса на сонці,

– сказав президент.

Український лідер зазначив, що найважчі бойові дії зараз на Авдіївському, Бахмутському напрямках, на Харківщині та деяких інших напрямках. Він подякував кожному й кожній, хто витримує цей тиск і боронить позиції. Також висловив подяку тим, хто допомагає нашим воїнам.

Звернення Володимира Зеленського за 17 серпня: дивіться відео