У розвідці розповіли, як може діяти Росія на фронті у 2023 році
Джерело:РБК-Україна
Росія не планує закінчувати війну у 2023 році. Окупанти продовжуватимуть ведення наступальних дій.
Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Черняк. Він наголосив, що в жодному напрямку російським військовим не вдасться досягнути успіху.
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Які задуми у ворога
За його словами окупанти розуміють, що програють, але завершення війни не планують.
Він переконаний, що питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують наступати. Розвідка поки не може це спрогнозувати.
Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові,
– заявив Черняк.
При цьому він підкреслив, що наразі сил та засобів в окупантів на території Білорусі немає.
Представник ГУР запевняє, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.
"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", – додав Черняк.
Що зміниться у тактиці росіян
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що ворог змінив тактику на фронті.
- Зараз триває активна підготовка штурмових груп в різних дивізіях та об'єднаннях ворожої армії.
- Росія формує невеликі штурмові загони, чисельністю від 140 до 160 осіб, які будуть озброєні танками, мінометами, артилерійськими системами. Метою створення таких загонів є власне проведення штурмових дій на окремих напрямках фронту.
- Крім того, Росія планує підтягнути свої резерви до українського кордону, ввести на нашу територію нових підрозділів та частин підрозділів територіальних військ. Зокрема, останнє уже спостерігається у Херсонській області.