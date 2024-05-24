Готуються зустрічати F-16: яку зброю модернізує Росія
Вже протягом літа в українському небі можуть з'явитися американські винищувачі F-16. До цього довгоочікуваного моменту Україна старанно готувалася, але весь цей час росіяни теж не сиділи склавши руки.
З'явилися повідомлення, що ВПС Росії тестують нові ракети класу "повітря – повітря" перед появою винищувачів F-16. Йдеться про Су-30 озброєний двома ракетами Р-37М та двома Р-77-1. Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що це за ракети та чи дійсно вони призначені для збиття авіації.
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Що відомо про ракети, які модернізують росіяни
Р-77-1 – стара ракета з моноімпульсною допплерівською активною радіолокаційною головкою самонаведення. Її дальність близько 100 кілометрів. А от Р-37М – одна з нових ракет на базі старої ще радянської ракети Р-37 підвищеної дальності, носієм якої був МіГ-31.
До речі, росіяни досі використовують ракети Р-37. Декілька наших пілоти загинули якраз від цієї ракети,
– зауважив Світан.
Р-37М – модернізація ракети Р-37 з дальністю 300 кілометрів. У неї також голівка самонаведення, яка відпрацьовує за 300 кілометрів до цілі, більше вона не бачить. Вона має інарціонну систему наведення з радіокорекцією.
Зараз те, що Р-37М несе не тільки Су-35, а й Су-30 говорить про це, що росіяни намагаються розширити кількість носіїв ракет. Технічні параметри ракет й Су-35 чи Су-30 сумісні, тож вони можуть виконувати такого роду завдання.
"Росіяни готуються зустрічати F-16, а наші партнери дають ворогу можливість підготуватися. Так само як американці дали можливість Росії підготуватися зустріти Abrams. Також дали 9 місяців на підготовку до контрнаступу України", – додав Світан.
F-16 для України: останні новини
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що в Україну почали повертатися перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що перші західні винищувачі F-16, які Україна отримає, не матимуть вирішального впливу на хід бойових дій. Однак це лише перші кроки.
- На його думку, ЗСУ потрібно 120 – 130 винищувачів F-16 або інших передових літаків, щоб забезпечити паритет з Росією.