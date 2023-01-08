Росія намагалася використати ситуацію з Лаврою, щоб дискредитувати Україну, – ISW

Росія продовжує використовувати релігію як зброю. У такий спосіб країна-агресорка хоче дискредитувати Україну.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Нагадаємо, що 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври відбулась перша літургія предстоятеля автокефальної ПЦУ.

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Як Росія намагалася використати ситуацію з Лаврою

Так, російські блогери відреагували на кадри, на яких українські військові у формі відвідують православну різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі, і назвали це розправою та відкритою війною проти УПЦ МП.

Експерти кажуть, що така реакція росіян на рішення українського уряду передати контроль над Лаврою ПЦУ свідчить про те, що Москва продовжує використовувати релігію як зброю, щоб представити Україну як зло та позиціювати Росію як захисницю православних цінностей.

Україна не пригнічує релігійні свободи православних християн, всупереч російській інформаційній операції, а натомість вживає заходів, які вважає за потрібне, щоб дистанціювати українську культурну спадщину від релігійних елементів, які пов’язані з Кремлем та його веденням війни,

– наголосили в ISW.

Що відомо про різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі