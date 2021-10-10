Як Росія може обійти заборони Європи та запустити "Північний потік-2": пояснення аналітика

Росія може обійти європейські обмеження щодо "Північного потоку-2". Це може статися за умови, що власником газопроводу стане низка компаній з Євросоюзу.

Аналітик Даніель Чижевський зазначив, що газопровід вже готовий, тому можливостей вплинути на його запуск залишилося дуже мало.

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Способи, як Росія може обійти обмеження щодо "Північного потоку-2"

Чижевський звернув увагу, що під сертифікацію потрапляє тільки та частина російської труби, яка розташована в німецьких територіальних водах. Аналітик вважає, що Росія може "віддати" російський газопровід конгломерату компаній ЄС, які залучені до фінансування проєкту.

Мовиться компанії Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall. Тоді все буде відповідно до газової директиви Євросоюзу.

Але, мабуть, це буде вже останній варіант, адже "Газпром" ще розраховує, що Конституційний суд Німеччини в Карлсруе погодиться вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції законодавства ЄС,

– пояснив аналітик.

Однак він не впевнений, що противники газопроводу зможуть перешкодити його запуску.

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