Як Росія може обійти заборони Європи та запустити "Північний потік-2": пояснення аналітика
Джерело:Radio Poland
Росія може обійти європейські обмеження щодо "Північного потоку-2". Це може статися за умови, що власником газопроводу стане низка компаній з Євросоюзу.
Аналітик Даніель Чижевський зазначив, що газопровід вже готовий, тому можливостей вплинути на його запуск залишилося дуже мало.
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Способи, як Росія може обійти обмеження щодо "Північного потоку-2"
Чижевський звернув увагу, що під сертифікацію потрапляє тільки та частина російської труби, яка розташована в німецьких територіальних водах. Аналітик вважає, що Росія може "віддати" російський газопровід конгломерату компаній ЄС, які залучені до фінансування проєкту.
Мовиться компанії Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall. Тоді все буде відповідно до газової директиви Євросоюзу.
Але, мабуть, це буде вже останній варіант, адже "Газпром" ще розраховує, що Конституційний суд Німеччини в Карлсруе погодиться вивести "Північний потік-2" з-під юрисдикції законодавства ЄС,
– пояснив аналітик.
Однак він не впевнений, що противники газопроводу зможуть перешкодити його запуску.
Запуск "Північного потоку-2": останні новини
- Газопровід в обхід України Росія будувала ще з 2015 року. Однак роботи тривалий час не могли завершити через санкції США.
- У вересні 2021 рок Росія повідомила про завершення трубопроводу.
- А "Газпром" з 4 жовтня почав заповнювати газом першу нитку "Північного потоку-2". Відповідний дозвіл на запуск російського газопроводу дало Данське енергетичне агентство.
- Водночас Ангела Меркель заявила, що дозволу на транспортування газу "Північним потоком-2" у Європу ще немає.