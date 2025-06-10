Чергова інформаційно-психологічна операція: як Росія намагається чинити тиск на рідних оборонців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що зафіксовано чергову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених. Невідомі представляються "представниками російських органів, відповідальних за обмін" та намагаються чинити тиск та маніпулювати довірою близьких наших оборонців.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу КШППВ.

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Як Росія намагається чинити тиск на рідних наших захисників

️В Координаційному штабі повідомляють, що невідомі спонукають масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти.

Крім цього, для "зручності" вони надають орієнтовний текст звернень та список установ, до яких начебто треба звертатися:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими;

Національне інформаційне бюро;

Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR);

Адміністрація Президента США (Білий дім).

️Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це – чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи,

– пояснили в КШППВ.

Наголосимо, що Координаційний штаб закликав у подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам та відразу звертатися до правоохоронців і до Координаційного штабу.