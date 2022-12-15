Росія попри санкції закупила у західних фірм складники для дронів "Орлан", – ЗМІ
Джерело:Reuters
Сотні російських безпілотників, що кружляють в українському небі, завдячують своїм існуванням гнучкому ланцюжку постачань, який уникає санкції. Російська компанія "Спеціальний технологічний центр" досі отримує комплектуючі для дрона "Орлан-10" від західних компаній.
Розслідування, проведене Reuters і iStories та російським ЗМІ, у співпраці з Королівським інститутом об'єднаних озброєнь, аналітичним центром у Лондоні виявило логістичну стежку, яка охоплює всю земну кулю і закінчується на виробничій лінії Орлана, в "Центрі спеціальних технологій" у Санкт-Петербурзі.
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Які західні комплектуючі отримує Росія для створення "орланів"
Розслідування, яке ґрунтується на документах російської митниці та банківських записах, свідчить про те, що вперше вдалося простежити шлях постачання американських технологій аж до російського виробника, чия система озброєння використовується в Україні.
Санкції, які набули чинності у 2017 році, забороняють будь-якому американському громадянину, резиденту чи американській компанії постачати будь-що, що може опинитися в Центрі спеціальних технологій. У березні 2022 року уряд США посилив ці обмеження, проте санкції продовжують обходити.
За даними Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), "Орлан" досі складають з компонентів від американських Altera і Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, європейських STMicroelectronics та NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics і Saito Seisakusho.
Зокрема у версії дрона "Орлан-10" широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.
Як країна-терористка обходить санкції
- Один із власників петербурзької компанії "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) Олексій Терентьєв навіть хизувався, що наслідків санкцій його компанія не помітила. Мовляв, навіть навпаки стала "більш авторитетною".
- Розслідувачі розкрили ланцюжок постачань та зрозуміли, як росіяни та їхні партнери обходять санкції. У цьому допомагають низка компаній-посередників в різних країнах, власники яких переважно росіяни.
- Журналісти виявили, що лише із січня до жовтня 2022 року за допомогою посередників компанія закупила західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів. Частину іноземних компонентів для виробництва дронів "Спеціальний технологічний центр" закупив у російської мережі "Сітілінк". Ще один постачальник електроніки – петербурзька компанія "СМТ-Айлогік".
- Натомість "СМТ-Айлогік" отримувала західні компоненти від китайської фірми Asia Pacific Link, номінальний власник якої – громадянин Росії Антон Трофімов. Також "СМТ-Айлогік" купувала компоненти для дронів у американської компанії Ik Tech, яку заснував росіянин з американським громадянством Ігор Каждан. Цікаво, що за 2 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну його заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії. Він сам зізнався, що почав вести бізнес із російськими фірмами у 2016 році "в обхід експортних обмежень".