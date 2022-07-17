Величезні черги на кордонах у Латвії: водії вантажівок намагаються обійти санкції проти росії
Джерело:DELFI
На латвійській митниці виявляють водіїв, що намагаються обійти санкції. Вони везуть до росії заборонені товари.
Представниця митного контролю Ірина Голубєва зазначила, що перехідний період для підсанкційних товарів закінчився 10 липня і водії про це знають. Голубєва сказала, що у Латвії сподівалися на зменшення кількості фур, але цього не сталося.
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Однак, як розповіла Голубєва, водії все ще роблять спроби провезти через кордон такі товари:
- пиломатеріали;
- фарби й лаки;
- меблі;
- алкоголь;
- предмети розкоші.
Щоденно під час перевірок вантажів в обох напрямках 14 – 15 транспортних засобів намагаються обійти санкції,
– розповіла Голубєва.
На кордонах величезні черги
Працівниця митниці пояснила, що коли водії порушують заборону, то митники завертають вантаж. Наразі на рубежах Латвії та Росії є величезні черги з транспорту. Зокрема, на пункті пропуску "Терехово" вранці 17 липня стояли 850 фур, а за попередню добу пропустили 133 вантажівки.
На пункті "Гребнова" стоять 400 вантажівок. Приблизний час очікування становить понад 150 годин. Щодо латвійсько-білоруського кордону, то тут черги менші – до 200 фур.
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Латвія готується до агресії росії
росіяни постійно погрожують сусіднім державам. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс сказав, що його країна готується до ймовірного нападу окупантів попри членство в НАТО. Зокрема, слід збільшувати військові потужності та додатково навчати добровольців.
"Ніхто не вірив, що можлива повномасштабна війна. Україна показала, що можна відбивати атаки ворога, в якого велика чисельна і вогнева перевага", – сказав міністр.
Крім цього, розгорнули іспанські ЗРК NASAMS класу "земля – повітря". Це системою ППО середньої дальності. Її радіусом дії становить до 100 кілометрів. Комплекс розташовується на латвійській військовій авіабазі в Лієлварді.
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