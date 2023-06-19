Росія закуповує патрони в американської компанії Hornady, – розслідування Politico

Санкції проти Росії показали, що країна-агресорка немає сучасних комплектуючих для розробки нової техніки та озброєння. Однак у мережі з'явилась інформація, що бойовики ПВК "Вагнера" використовують західні боєприпаси 338 калібру, які виготовляє американська компанія.

Набої "засвітились" у відеоролику вагнерівців, де снайпер хвалить гвинтівку Orsis T-5000 та зазначає, що вона використовує західні боєприпаси 338 калібру. А їхні поставки журналістам вдалось довести і документально.

Дивіться також Взяли за горло олігархів і продають золото: "все за планом" – діра в бюджеті Росії росте

Про що свідчать декларації російських компаній

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні журналістів, компанія "Промтехнологія" та інша російська фірма під назвою "Тетіс" придбали сотні тисяч набоїв, вироблених американською компанією Hornady.

Ці дані поповнюють величезну кількість свідчень того, що постачання летального та нелетального військового обладнання все ще надходить до Росії, незважаючи на запровадження Заходом безпрецедентних санкцій,

– йдеться у матеріалі.

Експерти у галузі оборони стверджують, що в умовах війни у Росії не вистачає можливостей для виробництва висококласних снайперських патронів. Це сприяє процвітанню чорного ринку західних боєприпасів.

"Декларації про відповідність" компанії "Промтехнологія" свідчать про майбутнє постачання партії зі 102 200 свинцевих куль Hornady для складання "мисливських набоїв", які використовуються в "цивільній зброї з нарізним стволом".

Друга декларація з тією ж датою стосується партії "гільз без кришки для збирання патронів для цивільної вогнепальної зброї", виготовлених Hornady з тією самою специфікацією 338 Lapua Magnum.

Однак опис набоїв вводить в оману: 338 Lapua Magnum не є "мисливським патроном" – це потужний далекобійний снаряд, розроблений західними військовими у 1980-х роках, який використовували снайпери в Іраку та Афганістані.

Як ситуацію коментує власник Hornady

Генеральний директор Hornady Стів Горнаді заперечує продаж боєприпасів Росії під час війни.

Як тільки Росія вторглася в Україну, ми закінчили поставки,

– сказав власник компанії журналістам.

Горнаді спочатку відмовився говорити, коли журналісти заявили про наявність доказів про поставки набоїв до Росії, але врешті попросив надіслати їх факсом або кур'єром. Після отримання документів, він повторив своє заперечення.

"Ми не підтримуємо будь-який продаж нашого продукту будь-якому російському с*чому сину, і якщо ми зможемо дізнатися, як вони придбали це, якщо це дійсно так, ми будемо вживати всі доступні заходи, щоб зупинити це", – наголосив Горнаді.

У Росії процвітає чорний ринок

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив журналістам буцімто його злочинна організація має "велику кількість амуніції НАТО, що залишилася від української армії".

Водночас видання зазначає, що боєприпаси Hornady або їх компоненти знаходяться у вільному доступі в Росії разом з іншим висококласним іноземним військовим спорядженням.

Так, у телеграм-каналах можна знайти поточну пропозицію повного асортименту продукції Hornady, при цьому продавець запрошує покупців відвідати виставковий зал у Сокольниках і пропонує доставку по всій Росії кур'єром або поштою. Адміністратор телеграм-каналу підтвердив Politico, що боєприпаси Hornady є в наявності, але відмовився коментувати, звідки вони були отримані.

Під час розслідування видання також знайшло декларації кількох інших російських компаній на боєприпаси, виготовлені в Німеччині, Фінляндії та Туреччині.

"Процвітаючий чорний ринок відображає структурний дефіцит військової економіки Росії. Його військово-промисловий комплекс може виробляти хорошу стрілецьку зброю, як-от гвинтівка Орсіс, але йому бракує потужностей, щоб виготовити необхідну кількість боєприпасів для армії, яка веде війну на фронті, що простягається на сотні миль", – підсумовують журналісти.