Як Росія постачала боєприпаси бойовикам на Донбасі: журналістське розслідування – відео

Взимку 2015 року Росія завозила на окуповану територію Донбасу для своїх військових і найманців цілі потяги зі снарядами. Відбувалося, це, зокрема, в дні боїв за Дебальцево та Вуглегірськ.

Відповідне розслідування оприлюднив журналіст Денис Казанський. Користувався він інформацією лише з відкритих джерел.

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Що вдалося з'ясувати розслідувачу

За словами Казанського, лише в січні 2015 року росіяни залізницею на Донбас завезли тисячі тонн боєприпасів. З цією метою використовували прикордонну станцію Успенка, що в Ростовській області.

Прибували сюди потяги з російських міст і селищ, де розташовують або військові частини, або склади боєприпасів. Всі вантажі призначалися для території України.

У дні боїв за Дебальцево прибували здебільшого пальне та вибухові матеріали військового призначення. Потяги йшли з різних куточків Росії.

Цікавий факт про станцію Успенка

Ця станція розташовується у прикордонному селі Авіло-Успенка. А воно буквально є розділеним кордоном між Україною та Росією. Далі йде Донецька область.

З серпня 2014 року цю ділянку кордону контролюють бойовики. Водночас через це село проходить велика залізнична гілка на Амвросіївку та Іловайськ. Тобто, на непідконтрольну територію.

Саме село Успенка – дуже маленьке. Там проживає менше ніж 1 тисяча людей. Таким чином, всі вантажні потяги, які проходять через цю станцію, – транзитні. Всі потяги, що сюди приїжджають із Росії, їдуть далі до України. Оскільки в саму Успенку, де лише кілька вулиць, немає сенсу щось везти залізницею,

– підкреслив Казанський.

Журналіст додає, що в самій Успенці немає жодних військових складів, здатних вмістити таку кількість снарядів. Тому можна зробити висновок, що все це добро відправляли далі – на територію України.

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