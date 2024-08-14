Умови змінилися на користь України: як у Росії незграбно реагують на ситуацію в Курській області

Один з представників Росії в ООН вже почав погрожувати Україні через події в Курській області. Режим Путіна досить незграбно відреагував на цю ситуацію.,

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Відомо, що представник Росії нахабно заявив, що режим зробив Україні "щедру пропозицію" щодо переговорів у червні, але "Зеленський обрав ескалацію". Це взагалі смішно.

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Умови змінилися

Як нагадав Рейтерович, "щедрі пропозиції" Путіна полягали у тому, щоб просто віддати Росії Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області з Кримом. Україна мала відмовитися від НАТО, оголосити нейтральний статус тощо. Ці пропозиції одразу послали вслід за російським кораблем.

У ситуації з Курщиною Росії якось потрібно було реагувати. Тому вони почали з того, що нібито зняли свої пропозиції. Загалом ситуація невідомо, як далі буде розвиватися. Це впливатиме на ставлення Росії та нейтральних держав про те, якими мають бути так звані "мирні перемовини". Ситуація в Курській області серйозно на це впливає,

– сказав Рейтерович.

Стратегічна ініціатива зараз на боці України. Важливо, що ніхто, окрім українських військових, не знає фінальної мети цієї операції. Через це окупанти перебувають в сумнівах. Вони не завжди розуміють, що відбувається. Чим довше вони будуть перебувати в такому підвішеному стані – тим краще.

На сьогодні умови змінилися на користь України. Росія, з одного боку, намагаються зберегти обличчя, говоривши про "щедру пропозицію". Але розуміємо, що гіршими умови Росії й бути не могли. Навпаки Росії рано чи пізно доведеться йти на поступки,

– зауважив Рейтерович.