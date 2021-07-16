Говорили про повномасштабне вторгнення, – як Росія в ТКГ реагувала на санкції проти Медведчука
Джерело:"НВ"
У лютому Рада з нацбезпеки та оборони ввела санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука. Тоді Росія у Тристоронній контактній групі говорила про можливість повномасштабного вторгнення.
Учасник української делегації в ТКГ, журналіст Денис Казанський в інтерв'ю виданню розповів про реакцію Москви на запровадження санкцій проти кума Володимира Путіна.
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Росія говорила про повномасштабне вторгнення
Після того, як ввели санкції проти Віктора Медведчука, було жорстке загострення. Говорили про те, що буде мало не повномасштабне вторгнення, війна,
– пригадав Казанський.
Він додав, що наразі на фронті обстріли, українські бійці отримують поранення, гинуть. Але це те, що ми бачимо завжди. "Це не якась форс-мажорна ситуація", – пояснив журналіст.
Казанський вважає, що Росія може лякати й погрожувати, але глобально ніяк не зможе допомогти зараз Медведчуку, як і вплинути на що-небудь в Україні.
"А повномасштабне вторгнення — це катастрофа для Росії. Я думаю, що вони не зважаться на це", – підсумував учасник української делегації. Адже для Москви це – непосильне завдання, яке пов'язане з величезною кількістю і смертей, і економічною шкодою, це жорсткі санкції, до яких російські олігархи не готові.
Санкції проти Медведчука: основне
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- 11 травня проросійському політику оголосили підозру в державній зраді. Тоді суд обрав нардепу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
- 9 липня запобіжний захід продовжили ще на 2 місяці. Судове засідання тоді тривало приблизно 13 годин.