Росія вербує на війну громадян Туркменістану: в мережі показали список найманців

Російська влада намагається компенсувати значні втрати особового складу у війні за рахунок найманців з інших країн. Не виключенням став і Туркменістан – одна з найбільш закритих країн Центральної Азії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити".

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Як Росія вербує громадян Туркменістану

Попри серйозні запаси нафти та газу, Туркменістан є далеко не найбагатшою країною. Низькі зарплати та високий рівень безробіття традиційно змушують місцеве населення виїжджати на заробітки до Росії. До того ж Туркменістан залишається однією з найбільш закритих країн Центральної Азії з жорсткою цензурою, де заборонені всі популярні месенджери, а користуватися інтернетом без VPN практично неможливо.

За даними проєкту "Хочу жити", в лавах російської армії станом на початок 2025 року налічувалося щонайменше 170 громадян Туркменістану віком від 20 років до 61 року. Щонайменше 27 з них вважаються загиблими.

В мережі опублікували список найманців із Туркменістану / Фото: "Хочу жити"

У порівнянні з іншими країнами Центральної Азії ці цифри є не надто великими.

Останнім часом вони (громадяни Туркменістану, – 24 Канал) стали масово залишати Росію через зростання ксенофобії і часті облави силовиків (не забуваємо про теракт у "Крокусі"). До того ж, практично закритий інтернет у країні явно ускладнює роботу вербувальників,

– йдеться в публікації.

Однак, за словами авторів проєкту, майже 200 завербованих громадян Туркменістану мають змусити керівництво держави звернути увагу на цю проблему та провести необхідну інформаційну роботу з населенням.

В мережі опублікували список найманців із Туркменістану / Фото: "Хочу жити"