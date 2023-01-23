Як Росія вестиме війну після заміни Суровікіна на Герасимова: прогноз від ГУР
Джерело:"Укрінформ"
У російському військовому керівництві відбулися зміни й окупаційні війська очолив Валєрій Герасимов. В українські розвідці вже відзначили деякі зміни в лавах окупантів.
Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що наразі рано говорити про зміну тактики росіян через заміну Сергєя Суровікіна на Герасимова. Водночас в ГУР МО знають, що зміни будуть.
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У ГУР МО розповіли про почерк Герасимова
Генерал-майор розповів про почерк Герасимова, який робить ставку на десантників. Зокрема, українська розвідка бачить, як зараз переміщуються та куди перегруповуються підрозділи повітряно-десантних військ Росії.
Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання,
– розповів Скібіцький.
Він зазначив, що в розвідці очікують, що після призначення Герасимова росіяни будуть більш активно застосовувати повітряно-десантні війська.
"Мабуть, саме на цьому фоні й виникли непорозуміння між Герасимовим і командувачем повітряно-десантних військ. Насамперед через те, що при командуванні Герасимова повітряно-десантні війська Росії за перші пів року великої війни в Україні, майже наполовину були вибиті. А це елітні війська – 76 дивізія, 106, 98-ма… До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, більш важливі за їхніми оцінками", – розповів Скібіцький.
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Генерал-майор Скібіцький заявив, що надалі будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках.
"Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей", – резюмував він.
Що означає призначення Герасимова
- Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни заявляють, що призначення Герасимова має військовий і політичний сенс. З одного боку, це спроба покращити російське командування та контроль для вирішальних військових дій у 2023 році.
- З іншого боку, це політичний крок, спрямований на зміцнення російського міноборони проти критики, зокрема власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина.
- В ISW заявляють, що Герасимов може командувати "великим наступом" Росії у 2023 та ставлять під сумнів шанси росіяни досягти успіху.
- У російському міноборони прокоментували такі кадрові зміни "розширенням масштабу завдань".
- У Британії призначення Герасимова пов'язують зі зміною підходу диктатора Путіна до ведення війни. У розвідці Британії кажуть, що це рішення Путіна означає визнання Росією однієї великої помилки.