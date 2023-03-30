Цар і гетьман: психолог пояснив різницю ставлення до влади росіян та українців

Один з головних російських пропагандистів Владімір Соловйов активно долучається до обговорення війни з огляду на свою "фаховість". На диво, росіяни вірять його інформаційним вкидам, які повсякчас лунають із екранів телевізорів.

Про це 24 Каналу розповів Дмитро Попов – кандидат психологічних наук. За його словами, російський народ любить спостерігати на так званим "царем".

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Постать Соловйова

Дмитро Попов пояснив, що сама поведінка пропагандиста Соловйова – це демонстрація своєї величності, авторитету.

Окрім цього, він себе бачить як альфа-самець у френчі.

"Це військова уніформа, яка була популярна в післявоєнному Радянському Союзу, коли всі військові знаки були зрізані та люди ходили в таких френчах", – наголосив він.

За його словами, саме таке вбрання ніби-то вдало поєднується із суворим поглядом, відвертою маскулінністю.

Це теж намагання додати до своїх слів, які у більшості є хибними, якоїсь впевненості,

– переконаний Попов.

На його думку, самі ж росіяни чудово таку уявну впевненість і зчитують.

Дмитро Попов розказав, чому росіяни вірять словам пропагандиста Соловйова: дивіться відео

Чим відрізняються українці і росіяни

Дмитро Попов розказав, що російська спільнота дуже полюбляє альфа-самців, українська – ні.

"Царі, які були і є на Росії, дуже схвалені російським суспільством. В Україні – гетьмани", – зауважив він.

За його словами, гетьман – це голова, який має як опору Козацьку раду або Верховну Раду у сьогоднішньому вигляді.

У Росії цар – це голова, а всі інші – це ті, хто мають підтакувати та погоджуватися з царем. У цьому і є відмінність,

– підкреслив він.

На його думку, Соловйов – це і є альфа-самець, цар у пропаганді, думка якого є остаточною та не може піддаватися сумнівам.

Скандальні заяви російських пропагандистів