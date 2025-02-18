Це насторожує: росіяни зухвало грають із командою Трампа на темі переговорів
- Російські перемовники лестили команді Трампа перед переговорами в Саудівській Аравії, намагаючись налагодити відносини з США.
- Очільник російської делегації Кіріл Дмітрієв вважає, що для відновлення контактів між Москвою та Вашингтоном знадобиться 2 – 3 місяці, але Росія не планує територіальних поступок.
Кожен учасник переговорної групи з боку Кремля відкрито лестив президенту Сполучених Штатів напередодні переговорів у Саудівській Аравії, намагаючися сподобатися команді Дональда Трампа.
Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що стара школа КГБ вміє чудово маніпулювати.
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Росія зухвало маніпулює
Очільник російської делегації Кіріл Дмітрієв на полях переговорів у Саудівській Аравії хоче, аби країна-агресор та США збудували мости між собою. Він розраховує, що для налагодження контактів між Москвою та Вашингтоном знадобиться 2 – 3 місяці.
Дмітрієв б'є в ту ж точку, мовляв, все через Джо Байдена, при Трампі війни б не було. Кремлівці грають на моментах, які Трампу дуже подобаються. Ось це дійсно насторожує,
– зауважив Тизенгаузен.
Американці кажуть, що Трамп може вдавати з себе такого простого, але насправді він дуже непростий і в результаті різко вдарить по росіянах. Така стратегія могла б вкластися у цю картину світу, якби не було договору про корисні копалини, на підписанні якого наполягає Білий дім.
Якщо хтось присипає пильність Путіна, то розуміємо, але тут говорять, мовляв, у вас година на підписання і віддавайте всі надра нам, а потім називають недалекоглядним вчинок Володимира Зеленського, який не підписав договір,
– мовив політтехнолог.
Водночас міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, який бере участь у перемовинах з американкою стороною, заявив, що ніяких територіальних поступок Росія не робитиме. Тобто окупацію українських територій росіяни називають "поступками".
Крім цього, Тизенгаузен наголосив, що зараз відбувається ще один неприємний момент – розкол й наїзд нової адміністрації президента США на європейські країни.
До слова, Росія та США 18 лютого провели переговори в Саудівській Аравії, які тривали 4,5 години. Російська сторона назвала їх "позитивними".