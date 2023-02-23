Втрати не рахують: Жданов розповів, як росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Сході

Українські захисники міцно тримають оборону на Донбасі, зокрема, в Бахмуті. Ворог намагається прорватись, застосовуючи традиційну тактику.

У східній частині Бахмута – важка ситуація. Там йдуть найбільш жорстокі бої. На Південь та Північ від Бахмута – ситуація контрольована. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Тактика ворога

Біля Авдіївки – традиційна тактика ворога. Жданов розповів, що окупанти б'ють в одному місці, зазнають втрат та б'ють в іншому.

Якщо в них в одному місці не виходить, вони підтягують резерви та переносять на інший напрямок. Це перекидання зусиль продовжується. Таку тактику, за словами Жданова, російська армія взяла собі, намагаючись прорвати нашу оборону.

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Що Жданов прогнозує на 24 лютого

Експерт вважає, що ворог справді нарощує сили і це викликає занепокоєння. Путін не пропустить 24 лютого. Жданов припускає, що росіяни спробують заподіяти якесь лихо, хоча з політичної точки зору таких можливостей у них мало.

Наприклад, Росія відмовилася від формування і ведення бойових дій батальйонно-тактичними групами. Це означає, що загарбникам не вистачає озброєння і вони формують не мотострілецькі, а стрілецькі батальйони.