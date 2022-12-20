Сидять на шпагаті: у росіян "усе за планом", хоч у кожного третього знайомий загинув на війні

Росіяни за понад 9 місяців повномасштабного вторгнення усе більше відчувають на собі вплив війни. Про це свідчать дані соціологічного моніторингу.

Інститут конфліктології та аналізу Росії провів свій щомісячний моніторинг "Дзеркало Росії". Його дані пролили світло на те, як на мешканців країни-агресорки вплинула повномасштабна війна.

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Росіяни у розірваній реальності

З одного боку вони все ще активно підтримують так звану "спецоперацію", а з іншого – їх лякають наслідки війни. Наприклад, дані моніторингу свідчать про те, що дві третини – 62% – дорослого населення підтримують події у Росії. Мовляв, усе йде за планом.



Половина росіян вважає "спецоперацію" головною проблемою / Скриншот

Але відразу ж ми стикаємося з іншою відповіддю, яка діаметрально протилежна. 50% респондентів переконані, що найголовнішою проблемою росіян стала – сюрприз-сюрприз – "спеціальна військова операція".

Війна – проблема, але не зовсім

Дані опитування продовжують дивувати. Адже 73% респондентів переконують, що сповнені оптимізму. Мовляв, вони вірять у майбутнє як Росії, так і власне.

Водночас ми повертаємося до питання війни. Так, у майже 60% є близькі, друзі або знайомі, які потрапили під мобілізацію. Але це лише квіточки. Третина з респондентів заявила, що має знайомих серед тих, хто загинув під час "спецоперації".

У багатьох росіян знайомі воюють / Скриншот

На фоні проблем, пов'язаних з війною, інші біди росіян уже не так сильно діймають. Наприклад, ті ж низькі заробітні плати та пенсії, а також шалене зростання цін їх уже не лякає. Та й дороге медичне обслуговування теж.

"Спецоперація" – тотальний провал Путіна

Опитування також пролило світло на те, чи відчувають росіяни успішність "спецоперації". Лише 3% змогли ствердно заявити, що Росія змогла досягнути поставлених цілей. Про часткове досягнення успіху заявили 39% респондентів. Цікаво, що звільнення Херсона росіяни підтримали. 74% опитаних вважають це позитивною новиною.

Але і тут ми повертаємося до типового російського шпагату. Адже за атаки по критичній інфраструктурі України висловилися 63% респондентів. Вони вважають дії свого військово-політичного керівництва правильними у цьому питанні. Проти цього висловилися удвічі менше росіян.

До слова, 19 грудня росіяни дронами-камікадзе атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Тоді ж російські пабліки рясніли радісними коментарями. Окупанти тішилися, що Україна виснажує засоби ППО, залишається без світла. А також закликали, що пора вже і ядерну бомбу скинути.