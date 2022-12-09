Як ставляться росіяни до війни: чи можуть там вибухнути протести

Людям у Росії не подобається війна. ТочнішеЇ їм байдуже на те, що вбивають українців, проте самі гинути вони не хочуть.

Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що реальні втрати Росії у війні – майже 300 тисяч.

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Росіянам не подобається війна

Ступак розповів, що росіянам не подобається війна, але не тому, що вони не хочуть убивати українців, а тому що не хочуть самі гинути. Дослідження показують, що росіяни вже менше дивляться телевізор, а у рейтинг топ-100 програм російського ТБ потрапила лише Скабєєва, та й те десь на 62-му місці. Тобто, росіяни хочуть закритись від війни.

Вони собі думають, що хай війна йде, хай там убивають українців, аби їх не стосувалось. Вони згодні дати гроші, ресурси, аби їх туди не брали,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Акції соціального невдоволення у Росії

Він продовжив, що все менше росіян охочих іти воювати. Нині на фронт їх можна відправити за допомогою примусу (під загрозою в'язниці), а також грошей. Однак акції соціального невдоволення, якщо й вибухнуть, то будуть не узгоджені ні за місцем, ні за часом.

"Це може бути вибух з нічого. Як приклад, Іран, де вбили дівчину, яка неправильно носила хіджаб. І ось 3 місяці в них не припиняються масові акції, що Іран змушений просити допомоги у придушенні протестів Росію", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

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Україна не обстрілює російські цивільні об'єкти

За його словами, Україна правильно робить, що не обстрілює цивільні об'єкти Росії, бо так позбавляє Кремль можливості підняти народ на боротьбу. Окремі поодинокі психи намагаються говорити, мовляв, "вставай, страна огромная, враг возлє Москви", але це не працює. Ми працюємо виключно по військових об'єктах.

Якщо там є виключно військові об'єкти, то туди й залітає. Заправочні станції, нафтобази, ремонтні бази, військова техніка. Ось туди залітає, наші диверсанти працюють,

– наголосив Ступак.

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