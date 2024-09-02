Як росіяни "занепокоєні" через Курщину, але пропаганда їх успішно заспокоює: аналіз ISW

Західні аналітики вказують на ефективність пропаганди Кремля, спрямованої на зменшення втоми росіян від війни. Схоже, громадян ворожої держави все менше хвилює втрата територій у Курській області.

Експерти Інституту вивчення війни звертають увагу на стабільно високу підтримку військових дій Росії в Україні серед російського населення, попри нещодавні події в Курській області. За даними незалежного опитування "Левада-Центр", підтримка війни не впала нижче 70% з березня 2022 року.

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Висока підтримка війни, попри тривогу

Згідно з опитуванням, проведеним у серпні 2024 року, близько 78% респондентів підтримують військові дії Росії в Україні, що є зростанням порівняно з попередніми місяцями. Водночас 91% опитаних висловили занепокоєння через дії України на території Росії.

Відповідні дані підводять до логічного висновку. Усупереч занепокоєнню, викликаному українською операцією в Курській області, інформаційні операції Кремля успішно пом'якшують внутрішню втому від війни, дозволяючи Росії вести затяжні бойові дії на виснаження.

Опитування також показало, що більшість росіян не очікують другої хвилі мобілізації та не вважають її необхідною в найближчі місяці. Це свідчить про успішність інформаційних кампаній Кремля, спрямованих на "нормалізацію війни" для внутрішньої авдиторії та зниження рівня військової напруги в суспільстві.

Експерти ISW наголошують, що відсутність втоми від війни серед російського населення дає Кремлю більше можливостей для вибору стратегії ведення затяжних бойових операцій. За словами аналітиків, загалом це створює умови для продовження агресії з боку Москви без значного внутрішнього опору.

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Раніше Інститут вивчення війни констатував, що Росія передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку, де тривають запеклі бої, на Курщину. Зокрема, 14 і 17 серпня фіксували, що рота російської 15-ї мотострілецької бригади (2 АК, російського ЦВО) вийшла з-під Покровська.

За словами аналітиків, наступ України в Курській області створив тиск на російські операції на кожній з ділянок бойових дій на фронті. Тривалий час Кремль намагався уникати передислокації сил, але тепер це видається вимушеним кроком.