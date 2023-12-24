Тепер уже не бонові загородження: як окупанти посилили оборону Кримського мосту

Російські загарбники продовжують посилювати оборону Кримського мосту. Однак від очей супутника нічого не приховати.

OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі X (раніше Twitter) опублікував супутникове фото російських засобів оборони біля Кримського мосту.

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Як російські загарбники обороняють Кримський міст

Видання "Кримський вітер" зазначає, що вхід до Севастопольської бухти перекрито боновими загородженнями. Крім цього, росіяни посилили ППО за допомогою новітнього корвету.

Вони зауважили, що на знімках, зроблених після сильного шторму, видно, що бонові загородження були відсутні. Однак схоже на те, що тепер їх поновили.



Оборона Кримського мосту / MT Anderson

Також на бочках неподалік входу в бухту пришвартований МРК "Циклон". "Циклон" є носієм 8 крилатих ракетт "Калібр". На кормі встановлено ЗПРК "Панцир-МЕ", за допомогою якого корабель охороняє повітряний простір над бухтою.

Кримський міст досі в аварійному стані

"Циклон" – новий російський корвет проєкту 22800 "Каракурт". 12 липня 2023 року МРК "Циклон" прийняли до складу Чорноморського флоту Росії. Вперше він вийшов на бойове чергування 22 серпня того ж року.

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські загарбники не змогли повноцінно відновити Кримський міст після атак.

Тим паче наразі у Чорному морі спостерігаються сильні шторми, що ускладнює його експлуатацію.

За її словами, Кримський міст зазвичай використовують для цивільних потреб. Іноді російські загарбники використовують залізничну колію, однак це дуже обмежені перевезення.