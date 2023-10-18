Вони вже не працюватимуть: у що окупанти перетворили найбільші підприємства Маріуполя

До повномасштабного вторгнення Маріуполь був промисловим центром України. Зараз росіяни не просто знищують будинки, школи, лікарні в окупованому місті, а й здають на брухт два великі металургійні комбінати.

Російські загарбники перетворюють вцілілі заводи на свої військові бази. Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Промислового майбутнього немає

Нині металургійний комбінат "Ілліча" в тимчасово окупованому Маріуполі – це величезна військова база російських окупантів. Єдині, хто там щось роблять це кадировські війська, яка вирізають обладнання на брухт. Водночас приміщення та територію росіяни використовують як полігони.

Слово відновити точно не лунає. Кадирівці продовжують вирізати та здавати на брухт завод "Ілліча",

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Відомо, що в середині заводу розташовано щонайменше 16 блокпостів. Це свідчить про велику кількість особового складу та військової техніки, яку окупанти там зберігають. Також російські солдати тренуються на території заводу.

"В "Ілліча" точно немає ніякого промислового майбутнього", – зауважив Андрющенко.

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Все можливе росіяни вже зробили

Найбільше машинобудівне підприємство України "Азовмаш" взагалі поступово помирає, а завода "Азовсталь" у Маріуполі вже в принципі немає. Зараз на "Азовсталі" невеличка територія відведена під військово-інженерну базу, на якій зберігаються вантажівки.

Туди іноді хтось забрідає, щоб вирізати метал, але підривається на мінах. Все, що можна було зробити з заводом, росіяни вже зробили. Для того, щоб його розчистити треба багато грошей та ресурсів,

– мовив радник міського голови Маріуполя.

Втім, час від часу окупаційна влада розповідає казки про якісь технопарки, втім, у них вже не вірять навіть почекуни.

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