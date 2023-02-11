Обіцяють, що Христос спасе: у Росії вигадали новий метод вербування

Російський маразм не має меж. І коли здається, що дно вже давно пробили і далі падати нема куди, росіяни доводять зворотнє.

Аби задовільнити імперські амбіції бункерного диктатора, російській армії потрібно більше гарматного м'яса.

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Тому у країні-агресорці вигадали нові методи вербування у "м'ясні батальйони". У російських містах вже з'явилися оголошення, що більше схожі на похоронні таблички на могилах.

Вступай до лав російської священної армії і будеш врятований Ісусом Христом!,

– мовиться на табличці.

Що ж, перевірити, чи дійсно Ісус "врятує окупантів", змоги в росіян немає. Адже скарг з "того світу" поки що не надходило.



Новий метод вербування росіян / Фото "РІА Мелітополь"

Втрати ворога в Україні

З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу. Лише за минулу добу наші військові ліквідували 1 140 ворогів. Це колосальна цифра.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила 12 авіаударів по районах скупчення живої сили. Крім того, були ще 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити 2 райони скупчення живої сили. Також під обстріли потрапив склад боєприпасів, позиція зенітно-ракетного комплексу та 3 інші важливі об'єкти загарбників.

Моніторингова група Oryx повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила фактично 50% оперативного танкового парку. Це, щонайменше, 1 000 танків.