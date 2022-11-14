"Приїхав у "російське місто": як у Росії "підгорає" через візит Зеленського в Херсон

Володимир Зеленський відвідав Херсон на третій день після деокупації. У Росії вже почали бідкатись через поїздку та заявили, що це нібито їхня земля.

Росіяни традиційно не змогли нічого пояснити. Адже Володимир Зеленський відвідав наш обласний центр, який 11 листопада повернули українські військові.

Зауважте Володимир Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон

Пєсков "образився" та не захотів коментувати

Ми залишаємо це без коментарів. Ви знаєте, що це територія Росії,

– збрехав рупор Кремля Дмітрій Пєсков.

Абсурдний коментар Пєскова: слухайте аудіозапис

Проте в самій Росії в людей теж виникають питання. Зокрема, росіянин Олександр Земсков не може зрозуміти логіки пропагандистів.

Він пригадав, що Пєсков відмовився коментувати журналістам приїзд Зеленського, але не забув нагадати, що Херсон – це нібито "російське" місто.

"А чому тоді територією Росії гуляють ЗСУ та Зеленський зі своєю командою?", – поставив риторичне питання користувач.

Пропагандисти кажуть, що нібито вони "не такі", "не стріляють" по Херсону. Проте росіяни сміються з таких заяв та питають посіпаку Путіна: "Андрійку, що з **алом?".

Деякі ж досі безпідставно вважають Херсон російським та спотворюють цитати з Reuters.

Мережа реагує на візит Зеленського / Скриншоти 24 каналу

Путіна звинувачують в боягузтві

Користувач "Проф. Преображенский" зауважив, що Зеленський прибув у Херсон через 4 дні після визволення міста.

Натомість російський диктатор Владімір Путін за 8 років окупації Донбасу жодного разу приїхати в Донецьк не наважився.

Путін страшенно боягузливий і вся його агресивність – від його боягузтва,

– написав користувач.

Люди припускають реакцію росіян через візит Зеленського в Херсон: відео

Важливі новини з Херсона

14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. Президент виступив на площі, де зібрались сотні херсонців.

За даними видання Reuters, Зеленський сказав: "Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни".

Також президент України подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку України у війні проти Росії.

За присутності Володимира Зеленського Збройні Сили України офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей дивіться за посиланням.

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