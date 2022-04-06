Як у Росії викохали націю мародерів
6 квітня 2022 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Петра Олещука
Схема, насправді, геніальна, і успішно працювала сторіччями.
Рецепт
Беремо одну нікому не потрібну країну, перетворюємо її на населений рабами концтабір, знущаємося з цих рабів поколіннями, виховуємо повагу виключно до насильства, паралельно переконуючи, що цей барак – райське місце, а вони – обрані, а за межами бараку живуть "недолюдки".
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Іноді випускаємо цих рабів за межі бараку із завданням вбивати інших.
Мародери та вбивці
У цей момент раби, яких раніше били, над якими знущалися, мають бодай теоретичну нагоду знущатися з інших. Заради цього вони готові помирати, вбивати. Ну, і можливість грабувати – ще один приємний бонус.
Так ця система існувала століттями.
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