Як у Росії викохали націю мародерів

Схема, насправді, геніальна, і успішно працювала сторіччями.

Рецепт

Беремо одну нікому не потрібну країну, перетворюємо її на населений рабами концтабір, знущаємося з цих рабів поколіннями, виховуємо повагу виключно до насильства, паралельно переконуючи, що цей барак – райське місце, а вони – обрані, а за межами бараку живуть "недолюдки".

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Іноді випускаємо цих рабів за межі бараку із завданням вбивати інших.

Мародери та вбивці

У цей момент раби, яких раніше били, над якими знущалися, мають бодай теоретичну нагоду знущатися з інших. Заради цього вони готові помирати, вбивати. Ну, і можливість грабувати – ще один приємний бонус.

Так ця система існувала століттями.