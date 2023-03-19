"Шедевр" від окупантів: росіяни кажуть, що "подавляють" ЗСУ звуками жіночих стогонів

Українські військові продовжують мужньо протистояти російській навалі. Окупанти вже хизуються, як вони намагаються чинити психологічний тиск на наших захисників.

Як заявляють росЗМІ, на лінії бойового зіткнення свою роботу виконують так звані підрозділи психологічної боротьби, передає 24 Канал. Їхня діяльність спрямована на те, щоб закликати наших захисників здаватися у полон.

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Хочуть, щоб військові складали зброю

Працюють ці підрозділи, прости Господи, під Вугледаром. Якщо бути точнішим, то зав півтора кілометра від передової. Як хизуються окупанти, ранок починається з пострілів з гаубиці холостими. Точніше так: у бік наших захисників летять агітаційні снаряди, які щільно напаковані листівками. У них – заклики здаватися.

Листівки – лише квіточки. Насправді вороги не лише безупинно сунуть на наших захисників. Вони ще й роблять все для того, щоб українські військові були емоційно та психічно виснаженими.

Російський боєць з позивним Ворон бідкається, що чинити психологічний тиск вдень довго не виходить. Працюють вони якихось 5 хвилин, поки їх не почують ЗСУ. Після цього окупантів накривають мінометами, РСЗВ та іншим озброєнням.

Пропагандисти вихваляють ці підрозділи. Мовляв, вони працюють і вдень, і вночі. І якщо вдень лунають вистріли, то вночі звуки, які спрямовані на те, щоб наші захисники не могли заснути ані на мить.

Інший окупант з позивним Калинка – старший оперативної групи цього бісового підрозділу. Він і розповів, як загарбники намагаються тиснути на наших захисників упродовж ночі.

У нічний час противнику не даємо відпочивати. Постійно чиниться психологічний вплив різними звуками, що тиснуть на психіку. Використовуються різного роду звукові програми, починаючи від дитячого плачу і закінчуючи стогонами жінок. Це дійсно впливає на психіку,

– зазначив він.

Причому усі звуки, вигуки, крики та заклики лунають як російською, так і українською мовами. Не минулося без згадок так званих "іноземних найманців". Під них окупанти вже буцімто запускають інші програми, які лунають англійською та польською мовами.

І поки окупанти намагаються чинити психологічний тиск, наші захисники просто відправляють їх до пекла. Тож статистика втрат ворога росте з кожним днем стрімкими темпами.

Колосальні втрати ворога