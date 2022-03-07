Як розпізнати диверсанта та куди дзвонити: поради ексспівробітника СБУ

У різних містах України продовжують виявляти російських військових злочинців та диверсантів, які допомагають російським окупантам. Тому українців просять бути пильними.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак дав поради, як розпізнати диверсанта та куди дзвонити.

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За його словами, насамперед диверсанти мають десь поселитись на певний період, аби зберігати зброю, харчуватись та перебувати в теплі. У селі виявити таких злочинці легше (одне одного практично знають), а в місті варто бути пильними.

"Якщо ви бачите, що в орендовану квартиру заселились люди брутальної статури, небагатослівні, тягають спортивні сумки (в яких може бути зброя – 24 канал) – зателефонуйте до СБУ чи поліції", – наголошує Ступак.

Треба уважно придивлятись на тих, хто вас оточує. Дзвоніть в поліцію чи СБУ, хай краще ваша інформація не підтвердиться, але перевірити треба,

– додав він.

Куди можна повідомити:

До офіційного чат-бота СБУ в телеграм: @stop_russian_war_bot,

На контактні телефони тероборони ЗСУ за номером 102.

У МВС України зазначають, якщо поруч є представники Тероборони або правоохоронці, ви можете спробувати затримати диверсанта самостійно. Робити це варто лише у тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах та маєте численну перевагу над ворогом.



Як виявити російського диверсанта / Інфографіка 24 каналу

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