Як розпізнати диверсанта: поради від Шабуніна

Зараз у ЗМІ дуже багато повідомлень, про диверсантів, яких відловлюють по всій території України. Учасник територіальної оборони Києва та громадський діяч Віталій Шабунін розповів, як їх виявити.

Він закликав українців бути уважними та обережними. Водночас наголосив, що як тільки щось помітили – краще перестрахуватися й повідомити в поліцію, Збройні сили, тероборону – оскільки це дуже допомагає.

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Чим себе видають диверсанти

Шабунін розповів, чим себе видають диверсанти і як їх можна швидко виявити. Зокрема це люди, які:

російськомовні, взагалі не говорять українською;

поводяться дивно;

ставлять дурні питання;

живуть в підвалах.

Повідомляти про всіх підозрілих

За його словами, потрібно повідомляти про будь-кого, хто викликає підозру, оскільки краще перестрахуватись. Також Шабунін наголосив – якщо у вас не має зброї, то не потрібно самим з ними розбиратися – достатньо слідкувати й повідомити.

"До речі, СБУ молодці, вони зробили телеграм-чат, який дозволяє про такі речі повідомляти. Тому я дуже рекомендую нам користуватися", – зазначив Шабунін.

Служба безпеки України створила чат-бот у телеграм , щоб громадяни повідомляли про диверсійно-розвідувальні групи та пересування ворожої техніки. Бот отримує та передає вашу інформацію до штабів реагування. У випадку перебоїв чат-бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту.

Шабунін розповів, як розпізнати диверсантів: дивіться відео



Допис СБУ про чат-бот для повідомлення про диверсантів







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