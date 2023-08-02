"Цей звір поп'є крові окупантам": Залужний показав потужну роботу РСЗВ RM-70 Vampire
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Українські воїни продовжують очищувати землю від окупантів. Головнокомандувач ЗСУ показав потужно роботу екіпажів реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire.
Генерал зазначив, що ці екіпажі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 24 на 7 працюють на лінії зіткнення.
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"Це реально машина-звір"
Військовослужбовець 110 бригади розповідає, що екіпаж отримує дані про ціль та дивиться, звідки до неї можна дістати.
Приїжджаємо, розкладаємося, наводимося. Три-чотири хвилини, і ми вже готові, чекаємо команду "вогонь!",
– описав динамічну роботу командир RM-70 Vampire Павло.
Захисник розповів, що RM-70 Vampire – це чеська РСЗВ, "Град" на базі "Tatra". Пускова установка несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню.
Працює "Вампір" як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття.
"Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати", – підкреслив топогеодезист RM-70 Vampire Іван.
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