Як "русскій мір" наслідив у Чорнобилі

Варварське поводження орків з об’єктами атомної енергетики в Україні заслуговує окремої ретроспективи.

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Німецький націонал-соціалізм через власне буйство расових теорій втратив людей, компетентних у сфері ядерної фізики. Тому нацисти у своїх пошуках вперлися в глухий кут, використовували "важку воду" замість графітових стержнів, через що й не змогли створити атомну бомбу, хоча й сильно хотіли.

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Схоже, Радянський Союз вирішив і в цій сфері копіювати німецький націонал-соціалізм, тобто до справ атомної енергетики пускати передусім людей некомпетентних. Тому в Україні трапився свій Чорнобиль, у 1986 році. А на теренах Східної Німеччини росіяни влаштували ще один "Чорнобиль", тільки розтягнутий в часі на десятки років.

До 1990 року на території Німецької Демократичної Республіки працював так званий "Комбінат Вісмут", де СРСР добував уран для своїх атомних проєктів. Безпека праці там залишала бажати кращого, випадки "променевої хвороби" серед працівників комуністи дуже ретельно засекречували.

Чорнобиль-2022

Повторити Чорнобиль в Україні 2022 року орки вирішили чисто із мотивів військової логістики. Мабуть, воно і досі абсурдно звучатиме, що для бойових дій під Києвом окупанти возили снаряди із Білорусі саме через міста Чорнобиль та Прип'ять.

І про реальний рівень радіації в Рудому лісі рашисти насправді були в курсі – в соцмережах є згадки, що на місті "побивки" росіян наші бійці знаходили обладнання та техніку ворожих військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зі складу Східного військового округу.

Оркам виявилось мало викопати шанці в Рудому лісі. Як з'ясувалося, вони ще й мінували територію навколо залізничної гілки "Вільча – Янів", яка веде до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. Розміновували цю гілку бійці Державної спеціальної служби транспорту (це колись "залізничні війська" були). І ось цей кадр із тепловозом та бійцями ДССТ також заслуговує бути символічним.

"Енергоатом" якось повідомляв, що доставив чергову зміну на ЧАЕС річковим катером. Чим якби натякнув, що держкомпанія не ризикуватиме й далі використовувати для доставки персоналу "атомну електричку" зі Славутича, бо там відрізок колії проходить по ворожій території Білорусі.

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"Русскій мір" на атомному рівні

До цього допису точно варто додати короткий конспект інтерв'ю керманича "Енергоатома" Котіна виданню Forbes, першого розгорнутого після війни.

За час війни "Енергоатом" уже отримав збитків на 36 мільярдів гривень, із них левова частка у 18 мільярдів гривень припадає саме на Запорізьку АЕС.

На самій Запорізькій АЕС залишилось працювати 10 тисяч співробітників, технологічний мінімум – не менше 1 тисячі.

Феномен із "парашутистами" від "Росатома" на наших атомних об'єктах слід сприймати як спробу Кремля таки втілити свій задум зразка 2000-х про те, щоб "загнати" в єдину з рашистами енергосистему (показово, що такий задум народився саме в той період, коли в керівництві "Росатома" був такий собі Пьотр Щєдровіцкій, автор концепції "русского міра").

Після перемоги окремих нагород заслуговуватимуть люди, які стійко опирались розповзанню "русского міра" в усі високотехнологічні галузі нашої економіки.

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