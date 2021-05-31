Помста Лукашенка: як санкційний тиск Білорусі може допомогти Україні

На кордоні України та Білорусі незабаром мають з'явитися польові центри вакцинації, де всіх охочих щепитимуть російською вакциною "Супутник V". Однак такі пропозиції Олександра Лукашенка є лише внутрішньою пропагандою.

Самопроголошений президент переконує, що українців, які хочуть вакцинуватися російським препаратом, є чимало. Однак експерти переконані, що в такий спосіб Лукашенко хоче переключити увагу білорусів від захоплення літака Ryanair та арешту Романа Протасевича.

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За що може мститися Лукашенко

На думку фахівців, Лукашенко може намагатися помститися українській владі за санкції, запроваджені у відповідь на захоплення пасажирського літака у Мінську. Ще одна ймовірна причина – попередні обмеження, застосовані на тлі придушення прав людини.

Однак самопроголошений президент намагається помститися українській владі не лише безкоштовною вакцинацією. Зокрема, Мінськ запровадив ліцензування імпорту низки товарів з України.

Під обмеження потрапили кондитерські вироби, напої, шпалери, цегла і навіть туалетний папір. І це при тому, що між Україною та Білоруссю діє договір про вільну торгівлю.

Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне заходи, які прийняли щодо продукції білоруської сторони,

– заявив заступник очільника МЗС Білорусі Олександр Гурьянов.



Олександр Лукашенко / Фото Getty Images

Торгівля між країнами не зазнає втрат

Однак наразі такі дії білоруського режиму не торкаються головних експортно-імпортних позицій. Мовиться про продукти нафтопереробки, добрива та будівельні суміші, які покривають до 50% потреб українських споживачів.

Тиск білоруських обмежень відчують на собі окремі українські бізнес-групи. Однак експерти переконані, що в цілому торгівля між країнами не зазнає значних втрат.

Якщо ми подивимось на економічну складову й раціональність введення цих санкцій для білоруської сторони, то вони є невигідними, тому що експорт до України для Білорусі займає 2 місце,

– заявила виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи Юлія Осмоловська.

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Першу сходинку в імпорті України з Білорусі посідають продукти нафтопереробки, тобто паливо. Однак вже у червні українські компанії не отримають звідти бензин А-95.

За 3 дні до початку літа "Білоруська нафтова компанія", яка забезпечувала 50% потреб українського ринку, повідомила партнерам про неспроможність виконати їхні замовлення. Втім, експерти переконані, що це рішення не пов'язане з прагненням Лукашенка помститися Україні за перекриття авіасполучення.

Україна може шукати інших постачальників

У Білорусі є 2 великі нафтопереробні заводи. Втім, один змушений значно скоротити обсяги виробництва під тиском санкцій Заходу, а інший закривають на черговий ремонт. Відтак в "Білоруській нафтовій компанії" вирішили приберегти продукцію для внутрішнього ринку.

Таке рішення, що викликало початковий ажіотаж в Україні, може спонукати українські компанії до пошуку інших постачальників палива та до нарощування виробництва бензину всередині країни.

На 70% залежати від постачання дизельного пального з Росії та Білорусі це ненормально,

– наголосив голова консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

Чому обмеження можуть допомогти Україні

Загалом санкційний тиск, який Лукашенко намагається чинити на Україну, може навпаки зіграти на користь нашій державі. На думку Юлії Осмоловської, це стимулюватиме українську владу шукати замінники білоруської продукції.

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Також зменшення торгівельних зв'язків з Білоруссю дозволить Україні уникнути критики з боку Євросоюзу, який часто дорікав владі тим, що купуючи значні обсяги білоруської продукції, Київ фактично фінансував режим Лукашенка.

Втім, поки зарано говорити, хто вийде переможцем з санкційної війни між Україною та Білоруссю.