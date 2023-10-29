Після поранення продовжують працювати з протезами: щемкі історії українських саперів

На деокупованій території Харківщини досі залишається величезна кількість російських мін. Сапери щодня знешкоджують десятки, а то й сотні вибухонебезпечних предметів.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, лише за минулий тиждень сапери з ДСНС знешкодили 4 тисячі різних вибухонебезпечних предметів. Те, що придатне для подальшого застосування, передають Силам оборони. В іншому випадку боєприпаси та міни знищують.

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Деякі поля настільки засмічені, що важко уявити. На одній з ділянок сапери знайшли кілька ліній протитанкових мін. На деяких з них також встановлені пастки.

Саме розмінування триває до настання морозів. Хоча вже зараз є розробки техніки, яка дозволила б працювати у примерзлій землі.

Як сапери розміновують Харківщину – дивіться відео на ютубі 24 Каналу

Історії українських саперів

Загалом з початку повномасштабної війни з системи МВС підірвалося 25 саперів. На жаль, 4 з них загинули. А більшість з тих, хто зазнав поранень, згодом повертаються до роботи.

Начальник відділу управління вибухотехнічної служби поліції Львівщини Андрій Ільків знову розміновує території Харківщини після втрати ноги. Він зміг повернутися приблизно через пів року.

Десь 2 місяці тривала реабілітація. 13 вересня дістав поранення, а вже через пів року був на роботі. Відмовився від пільг для ветеранів, страхових виплат не отримую. Не можу працювати, якщо матиму інвалідність,

– розповів пан Андрій.

Андрій Ільків повернувся до розмінування через пів року / Скриншот з відео

Заступник начальника управління вибухотехнічної служби Дніпропетровщини Валерій Онул також допомагає очищати поля Харківщини після поранення. Свого часу він випадково наступив на міну.

Все сталося 29 листопада під Херсоном. Новоолександрівська дамба. Досить густо засіяна мінами. При підготовці наступив на ПМН-2. Складна ділянка. Міношукач не працював, бо гравію багато було. Хлопці евакуювали. Потім глянули на місце підриву і зняли там ще 4 міни,

– розповів пан Валерій.

Валерій Онул раніше розміновував Херсонщину / Скриншот з відео

Які бувають міни: коротко

Міністерство внутрішніх справ раніше почало кампанію з інформування українців щодо того, які бувають міни. Вони закликають людей бути максимально обережними на вибухонебезпечних ділянках.

У разі виявлення такої знахідки варто одразу дзвонити до поліції або рятувальників. В МВС детально показали, як виглядають ці міни.