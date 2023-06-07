Росія готувалась до війни давно, – Данілов про зрадників з Яворівського полігону
7 червня 2023, 00:11Читать новость на русском
На Львівщині СБУ затримала двох військових та лікарку, які дислокувалися на Яворівському полігоні. Зрадники працювали на країну-агресорку.
Та нині завдяки українській контррозвідці відкриваються "консерви", які свого часу завербувала країна-агресорка. Про це 24 Каналу заявив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.
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"Росія дуже давно готувалася до цієї війни. Вона вербувала величезну кількість громадян", – наголосив секретар РНБО.
Як СБУ викриває зрадників: дивіться відео
Щодня зі зрадниками України борються силовики.
Оцю "занозу", яка є в нашому "тілі", кожного дня СБУ, контррозвідка, військова контррозвідка витягують,
– зауважив Олексій Данілов.
Що відомо про агентів Росії
- Служба безпеки України викрила лікарку та двох українських військових, які дислокувалися у складі різних підрозділів на території Яворівського військового полігону. Зрадники працювали на головне управління генштабу збройних сил Росії.
- Ще до початку повномасштабної війни Росії проти України зловмисників завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року, вони збирали інформацію, в якій була зацікавлена ворожа розвідка. Для зв'язку використовували месенджери.
- Один із зрадників на регулярній основі передавав ворогу локації на території полігону, де перебували окремі підрозділи ЗСУ. Також зловмисник намагався збирати дані про міжнародне військове співробітництво. Агента Росії викрили під час виконання завдання. Ще один зрадник – посадовець навчального підрозділу української армії. Він "зливав" окупантам інформацію щодо розгортання бойових частин та локації військової техніки. Лікарка намагалася передавати своєму "куратору" інформацію про візити до одного із медзакладів регіону військово-політичного керівництва України.
- Затриманим повідомили про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення або до 15 років за ґратами.