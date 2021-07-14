Спершу думає, а потім робить, – як у "Слузі народу" описують ймовірного главу МВС Монастирського

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, найімовірніше, стане новим очільником МВС. У президентській партії нардепа позитивно оцінюють, називаючи неімпульсивним.

Профільний комітет, найімовірніше, підтримає призначення Дениса Монастирського. Таку заяву у коментарі журналістам зробила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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"Багато думає, коли приймає рішення"

Верещук зазначила: працює разом із Монастирським у суміжному комітеті у сфері безпеки і нацоборони.

Знаю його як відповідальну і виважену людину, яка спочатку думає, а потім робить. А ще більше думає, коли приймає рішення. Він не є імпульсивним,

– сказала Верещук.

Нардепка відзначила: очікує, що за призначення Монастирського співпраця між комітетами Ради і профільними міністерствами посилиться. Інколи, за її словами, її бракувало.

Що відомо про Дениса Монастирського Він із Хмельницького, правник і науковець. До Ради потрапив у 2019 році, пройшовши за списком партії "Слуга народу" під високим №19.



Очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Призначення Монастирського замість Авакова

13 липня Арсен Аваков заявив, що звільняється з посади очільника МВС і опублікував відповідну заяву.

На посаду міністра внутрішніх справ президент Володимир Зеленський запропонував нардепа Дениса Монастирського.

За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков написав заяву про відставку сам.

За відставку Авакова в Раді голосуватимуть 15 липня, за призначення Монастирського – наступного дня.

, що інший "слуга народу" Денис Маслов вважає, що за призначення Монастирського вистачить голосів . Фракція підтримує його кандидатуру і буде голосувати за призначення міністром МВС.



Провали Авакова на посаді глави МВС / Інфографіка 24 каналу