Спершу думає, а потім робить, – як у "Слузі народу" описують ймовірного главу МВС Монастирського
Джерело:24 канал
Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, найімовірніше, стане новим очільником МВС. У президентській партії нардепа позитивно оцінюють, називаючи неімпульсивним.
Профільний комітет, найімовірніше, підтримає призначення Дениса Монастирського. Таку заяву у коментарі журналістам зробила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.
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"Багато думає, коли приймає рішення"
Верещук зазначила: працює разом із Монастирським у суміжному комітеті у сфері безпеки і нацоборони.
Знаю його як відповідальну і виважену людину, яка спочатку думає, а потім робить. А ще більше думає, коли приймає рішення. Він не є імпульсивним,
– сказала Верещук.
Нардепка відзначила: очікує, що за призначення Монастирського співпраця між комітетами Ради і профільними міністерствами посилиться. Інколи, за її словами, її бракувало.Додамо, що інший "слуга народу" Денис Маслов вважає, що за призначення Монастирського вистачить голосів
Що відомо про Дениса МонастирськогоВін із Хмельницького, правник і науковець. До Ради потрапив у 2019 році, пройшовши за списком партії "Слуга народу" під високим №19.
Очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Призначення Монастирського замість Авакова
- 13 липня Арсен Аваков заявив, що звільняється з посади очільника МВС і опублікував відповідну заяву.
- На посаду міністра внутрішніх справ президент Володимир Зеленський запропонував нардепа Дениса Монастирського.
- За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Аваков написав заяву про відставку сам.
- За відставку Авакова в Раді голосуватимуть 15 липня, за призначення Монастирського – наступного дня.