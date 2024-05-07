Де можна ставати на військовий облік без прописки

Кожен військовозобов'язаний повинен стати на військовий облік. Однак деякі громадяни ніде не приписані, тож їх цікавить, що робити в такому випадку.

Представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко, розповів, що людина повинна стати на облік в ТЦК за місцем свого фактичного проживання.

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Чи можна стати на облік не за місцем прописки

Так, відповідно до правил військового обліку, людина повинна стати на військовий облік у ТЦК саме за місцем проживання. Прописка в цьому випадку значення не має.

Наприклад, якщо людина проживає в місті Бровари, вона повинна піти у Броварський ТЦК і стати на військовий облік,

– сказав Глущенко.

Тобто якщо військовозобов'язаний пописаний в певному місці, а фактично проживає не там, то варто стати на облік до ТЦК саме за місцем проживання.

Людина пише заяву, з якою метою вона стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем,

– пояснив полковник.

Він додав, що й такому випадку людина буде знята з обліку в попередньому місці.

Де можна оновити дані, крім ТЦК

Нагадаємо, підписаний Володимиром Зеленським новий закон про мобілізацію має набути чинності 18 травня 2024 року. Усі чоловіки призовного віку мають оновити свої дані в ТЦК.

Також з 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. Оновити свої дані можна буде там,

а також через візит до ЦНАП.