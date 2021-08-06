Від Гітлера до сучасних атракціонів: як створювали "автомобіль для народу" Volkswagen

Volkswagen – це одна з найпопулярніших марок автомобілів, а її концерн має статус найбільшого продавця у світі. Історія створення марки починається ще до Другої світової війни.

Для Німеччини 1933 рік розпочався приходом до влади Націонал-соціалістичної робітничої партії на чолі з Адольфом Гітлером. Останній отримав посаду канцлера держави та впливав на всі сфери життя країни. Згідно з легендою, саме він був одним з ініціаторів виготовлення автомобіля.

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Автомобіль, що показуватиме нову Німеччину

Однією з цілей Гітлера було створити для німецького населення надійний та доступний автомобіль. Він мав би коштувати не більше ніж 1550 рейхсмарок, вміщати родину з 5 осіб і разом з тим розганятися до 100 кілометрів на годину.

Свої вимоги восени 1933 року канцлер нібито озвучив під час неофіційної зустрічі з Якобом Верліном, який був представником автомобілебудівної корпорації Daimler-Benz і Фердинандом Порше. Останній вже тоді був відомим автоконструктором.



Гітлер особисто оглядає перші прототипи Volkswagen / Фото Getty Images

Крім цього, Гітлер зазначив, що автомобіль потрібно збирати на новому заводі, який показуватиме нову Німеччину. На завершення канцлер навіть зробив ескіз автомобіля й прописав головні пункти вимог. Деякі з них були просто немислимі.

Диктатор вже будував плани на війну. Тому до програми розробки автомобіля він також додав пункт, щоб машину можна було в будь-який момент переобладнати для військових цілей. У ній, нібито, мали б поміщатися кулемет і троє військовослужбовців.

Відповідно до первинного призначення нового автомобіля – доступності для всіх громадян, нову марку вирішили назвати Volks-Wagen. У перекладі це означає "народний автомобіль".

Як проєктували "народний автомобіль"

Перше креслення моделі німецького "народного автомобіля" представили Рейхсканцелярії Німеччини вже в січні 1934 року. Така варіація отримала прізвисько "жук". Його розробили, беручи за основу створеного раніше Porsche Typ 60.



Автомобіль Volkswagen "Жук" біля сім'ї, яка відпочиває, 1939 рік / Фото Bundesarchiv

Вже в червні "Німецька автомобільна асоціація" підписала контракт із компанією Фердинанда Порше на конструювання 3 прототипів транспорту. Для цього їм виділили всього 10 місяців та 200 тисяч рейхсмарок. Потужність першого побудованого Volkswagen мала лише 26 кінських сил.

Впродовж двох наступних років конструктори створили ще 3 варіанти авто:

V1, який був обладнаний 2 дверцятами;

кабріолет V2;

V3 з 4 дверима.

Всі ці прототипи успішно подолали випробування. Завод Daimler-Benz відразу отримав замовлення на 30 одиниць авто.

Центр німецького автомобілебудування

Першу фабрику, де конструювали автомобілі, побудували на південному заході Німеччини, в місті Ульм, у 1936 році. А через 2 роки ухвалили рішення звести ще 1 завод. Цього разу місцем будівництва обрали 2 сусідні селища Ротенгоф-Ротенфельде та Есслінген. На той час у них жили 857 осіб, проте після розбудови все стрімко почало змінюватися.

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1 липня 1938 року, відповідно до плану індустріалізації Німеччини, націонал-соціалістичний уряд на чолі з Гітлером оголосив про заснування на цьому місці міста під назвою, яку пам'ятають зараз під абревіатурою KdF. У ній була зашифрована назва державного об'єднання нацистської Німеччини, що в перекладі означало "Сила через радість".

Новий населений пункт запланували зробити центром німецького автомобілебудування. Поруч із заводом почали паралельно зводити містечко для проживання його працівників.

Місто невпинно розросталося й існувало під назвою KdF аж до завершення Другої світової війни. Зрештою, у 1945 році, після затвердження повоєнної програми денацифікації, його перейменували у Вольфсбург.



KdF планували зробити центром німецького автомобілебудування / Фото Getty Images

Крім того, в цей час підприємство потрапило під контроль англійців. Восени 1945 року британці замовили у заводу 20 тисяч автомобілів. Згодом автомобілі Volkswagen почали замовляти зі Швейцарії, Бельгії та Швеції.

У 1949 році корпорацію врешті повністю повернули у власність Федеративної Республіки Німеччина. Тоді ж почався розквіт Volkswagen, який запустив велике серійне виробництво.

Корпорація поглинає інші компанії

Попит на автомобілі зростав і в самій Німеччині, економіка після війни поступово відновлювалася, тому дозволити собі транспорт могли все більше громадян. На заводі створювали нові моделі Volkswagen, серед яких були лімузини та кабріолети. До 1955 року підприємство встигло випустити 1 мільйон авто, а серед німців стала популярною фраза "Volkswagen – член моєї сім'ї".



Виробництво автомобілів у 1955 році / Фото Getty Images

Через 10 років корпорація викупила у концерну Daimler-Benz компанію Audi. Тоді ж створили концерн Volkswagen-Audi Group, який відомий під абревіатурою VAG. Згодом до нього також увійшли іспанський завод SEAT і чеський – Skoda. До 1972 року модель Volkswagen Beetle став найбільш продаваним автомобілем.

Концерн невпинно розвивався, а моделі Volkswagen щораз вдосконалювалися, виводячи компанію на найвищий щабель серед усіх виробників автомобілів у світі. Наприкінці 1980 років XX століття під контроль концерну потрапила знаменита марка Porsche, яка була у власності VAG до 2007 року.



Завод Volkswagen / Фото Andreas Praefcke

У 1998 році до концерну увійшли також компанії Bentley, Bugatti та Lamborghini. Останню згодом передали під контроль Audi, яка стала незалежним підрозділом Volkswagen.

Попри те, що Volkswagen сьогодні має сотню заводів у 27 країнах, саме у Вольфсбурзі розташована штаб-квартира концерну та основне виробництво. Два невеликі селища, які були на цьому місці у 1938 році перетворилися на велике місто з населенням понад 120 тисяч осіб.



Сучасні автомобілі Volkswagen / Фото Getty Images

На території заводу діють музей та атракціон

Завод забезпечує робочими місцями 50 тисяч людей. Також тут побудували глядацький атракціон "Автоштадт". Для всіх охочих в ньому діє один з найбільших музеїв історії автомобілю. Також підготували інші розваги.

На позашляховику Volkswagen Touareg відвідувачі можуть проїхати спеціальною трасою, яка покаже всі переваги авто. Також є можливість перевірити у дії електромобіль Volkswagen Beetle. Весь цей час туристів супроводжуватиме екскурсовод.



"Автоштадт" у Вольфсбурзі / Фото Getty Images

Окрема атракція розрахована на покупців транспорту. Купуючи автомобіль, який виготовили на заводі в Вольфсбурзі, кожен має право обрати яким чином він його отримає. Автомобіль можуть доставити до центру, де клієнт розрахувався за нього, або ж організувати йому поїздку в "Автоштадт".

Там йому надають безплатний вхід, талони на обід і можливість простежити за своїм авто, яке підіймають на одну з двох скляних башт заввишки 60 метрів. У цих вежах зберігаються всі авто, які очікують на свої покупців. Сьогодні "Автоштад" – одне з найпопулярніших місць для туристів. Щорічно його відвідують понад 2 мільйони осіб.