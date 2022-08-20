Все перетворюється на "бавовну" буквально через 5 хвилин, – Катков пояснив, що показує супутник

Супутник ICEYE "подарує" окупантам ще більше "бавовни". Україна зможе побачити не лише прифронтову зону, але й глибокий тил загарбників та військові частини десь на Далекому Сході.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, супутник ICEYE суттєво посилить можливості Збройних Сил України. Військові отримали доступ не лише до одного апарату, але й до всієї мережі супутників.

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Там використовують складну технологію радара з синтезованою апаратурою. Це дозволить бачити військові цілі через хмари, дим тощо. Можна буде буквально виявити, чи завантажена вантажівка снарядами – супутник спокійно "дивиться" через тент та маскувальні сітки.

Враховуючи, що в Україні від 130 до 150 днів хмарна погода, то можливість бачити через хмари і вдень, і вночі – чудова. Це за будь-яких умов надзвичайно важливо, – зазначив Катков.

За 5 хвилин всі дані перетворяться на "бавовну"

Як наголошує військовий експерт, зазвичай розвідувальні супутники працюють в оптичному діапазоні – вони не можуть "дивитися" крізь хмари. Міжнародні партнери надавали доступ до таких зображень. Але цілком реально, що вони могли бути обмеженими. До прикладу, не факт, що Україна отримувала інформацію про військові об'єкти на території росії.

"Не виключаю, що США не передавали yfv дані щодо росії. Мовляв, ось вам зброя, але не бийте по росії. А нам може бути вкрай цікаво побачити розташування військової частини десь на Далекому Сході, де зараз формують БТГр. Це важлива інформація, бо скоро вони поїдуть воювати. І дуже непогано знати, що вони там роблять", – розповів військовий експерт.

У супутника є свій незначний недолік – коли він знімає квадрат 15 на 15 кілометрів, то роздільна здатність становить 1 метр на піксель. Оптичні апарати можуть фотографувати у 0,25 метра на піксель. Одна це нормальна "плата" за можливість бачити крізь хмари та мати доступ 24 на 7.

Якщо говорити простою мовою, то супутник подарує багато-багато бавовни. Як тільки він пролетить, практично одразу Генштаб отримає дані, де окупанти розмістили танки, де перебувають вантажівки з боєприпасами, а де новий опорний пункт.

Всі ці координати передаються буквально за 5 хвилин на "Цезарі", PzH 2000, системи HIMARS – і починається "бавовна".

Супутник допоможе не лише в прифронтовій зоні. Можна отримати багато інформації щодо глибокого тилу. Побачити, що в сторону України рухається ешелон забитий танками – це просто неоціненно, – підкреслює Олег Катков.

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Додамо, після купівлі супутника ICEYE деякі проросійські блогери та інші хейтери почали розповідати, що це марна трата грошей. Волонтер Сергій Притула "розбив" цю маніпуляцію. Україна отримає одразу кілька переваг над ворожою розвідкою.