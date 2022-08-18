Значно підвищить ефективність ЗСУ, – військовий оглядач пояснив, як військовим допоможе супутник

Українські військові отримали супутник ICEYE за гроші, які весь народ збирав на Bayraktar. Він суттєво посилить ефективність Збройних Сил.

Про супутник для ЗСУ 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, не варто вірити в дурниці, що це марна трата грошей.

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Якщо раніше військові могли отримувати такі дані від партнерів, то тепер вони мають доступ до потужного супутника і можуть побачити все, що захочуть, без попереднього узгодження.

Військові зможуть дивитися крізь стіни

Супутники компанії ICEYE використовують технологію SAR. Вона дозволяє сканувати територію в будь-який час доби та за будь-якої погоди. Супутник може автоматично розпізнавати об'єкти із використанням радіолокаційного розподілення зображення. Комбінація цих функцій дає можливість отримати якісне зображення, попри різні перешкоди.

Можна буде спроєктувати ситуацію на місцевості, незважаючи на будівлю. Високотехнологічна апаратура. Для ЗСУ вона знадобиться. Особливо, якщо нею можна буде користуватися цілодобово, – зазначив Коваленко.

До прикладу, ЗСУ зможуть оперативно визначити локації, по яких потрібно завдати удару. Це допоможе ефективніше спланувати ресурси. Можливо, десь буде краще використати звичайну ствольну артилерію, а не реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Коваленко підкреслює, що цей супутник значно підвищить ефективність ЗСУ щодо вогневого ураження окупантів.

Коваленко про супутник, який нещодавно придбали для ЗСУ: дивіться відео

Нагадаємо, компанія Baykar погодилася безплатно передати Bayraktar, на які збирали українці. Усі гроші пішли на купівлю супутника компанії ICEYE, який допоможе збільшити "бавовну" для окупантів.