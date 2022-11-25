Як тільки ЗСУ звільнять Південь, окупанти втечуть до Криму і його "закриють", – Мусієнко
Бахмут – визначальна точка для нас, з огляду на те, що нам потрібно підтримати ті війська, які є там. Певні кроки вже здійснює наше військове командування.
Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що зараз ключове – допомогти нашим людям, які зараз у складних умовах, під щільним вогневим ураженням ворога продовжують захищати нас.
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За словами Мусієнка, Кремінна важлива з точки зору утримання плацдарму і створення відповідних рубежів для просування вперед.
Мусієнко оцінив ситуацію на фронтах: дивіться відео
Але, на думку фахівця, ключовим та визначальним напрямком напередодні зими та й у найближчому майбутньому – є Південь, Запорізький напрямок у бік Мелітополя
Як тільки українським силам вийде звільнити ці території, противник буде змушений втікати до окупованого Криму, де наші сили зможуть його "закрити" за завдати болючих ударів,
– резюмує Олександр Мусієнко.
Як можуть розвиватися події на фронті
- Росіяни не встигають облаштувати оборонні споруди на Півдні, тому розглядають варіанти для нового "жесту доброї волі". Тож, ЗСУ можуть деокупувати решту Херсонської області і найближчим часом вийти до Криму. На шляху до звільнення півострова українські військові можуть атакувати противника із двох напрямків.
- Один із найнебезпечніших напрямків – це з-під Оріхова на Токмак, оскільки це найкоротша дорога на Мелітополь, причому дуже хороша дорога. На рух військ на цьому напрямку не так сильно впливають погодні умови.
- Після того, як ЗСУ звільнили правобережжя, з'явився ще один перспективний напрямок, якого дуже побоюються росіяни – це передбачуване форсування Дніпра та Каховського водосховища в районі Нової Каховки й далі рух на Мелітополь.