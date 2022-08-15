"Солнцепек" і грізні "Панцир-С1": потужне відео, як трофейна техніка росіян працює проти них

Українські військові уміло використовують покинуту техніку росіян. ТОС "Сонцепек" і ЗРГК "Панцир" працюють проти самих же окупантів.

У Міноборони опублікували відео успішної роботи ЗСУ на російській техніці. Коли загарбники втікають, то залишають після себе багато бронемашин, танків та навіть "хвалені" ЗРГК і ТОС.

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На рахунку наших захисників понад 400 трофейних БТР

Трофейна техніка, захоплена ЗСУ в агресорів, тепер успішно працює проти них. Втікаючи, російські загарбники залишають гусеничні та колісні бронемашини, самохідну артилерію, танки та боєприпаси до них,

– мовиться в повідомленні.

Серед трофеїв є 4 одиниці ТОС-1А "Сонцепек" та хвалений роспропагандою зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Окрім того, ЗСУ взяли 446 трофейних бронетранспортерів різних модифікацій.

Як російська техніка працює проти самих окупантів: відео

Втрати ворога станом на 14 серпня

особового складу – 43 550 осіб (+150 за добу);

танків – 1 864 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 126 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 980 (+2) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 194 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) одиниць;

крилатих ракет – 187 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 91 одиниця.

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