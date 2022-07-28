Удар по Антонівському мосту суттєво зменшив можливості окупантів, – військовий експерт

28 липня 2022 , 16:07
Читать новость на русском

Після того, як ЗСУ влучили по Антонівському мосту, який є дуже важливих для логістики російської армії, можливості окупантів суттєво зменшились.

Навіть попри те, що загарбники можуть знайти інші місця, щоб перекидати техніку до Херсона, вони зараз заблоковані. Про це в ефірі 24 каналу сказав Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". 

Увага Удар по Антонівському мосту: як росіяни можуть перекидати техніку на Херсон

За його словами, потенційних об'єктів та населених пунктів, де російські окупанти перебувають у дуже скрутному становищі у цьому регіоні – багато. Вони можуть виходити звідти не по загальних шляхах, а використовуючи бездоріжжя. Однак воно перебуває під вогневим контролем Збройних Сил України.

Ба більше, правий берег Херсонської області зараз перебуває у стані блокування, особливо коли з Півночі та Заходу починаються контрнаступальні дії. 

Тож удар по Антонівському мосту суттєво зменшив логістичні можливості окупантів,
– сказав Коваленко.

І пояснив, що війська агресора вже не можуть перекидати техніку, передислоковувати та перегруповувати свої війська у тій кількості, яка була раніше.

Чому Антонівський міст важливий для окупантів

Цікаво – у якому зараз стані перебуває Антонівський міст: відео

 

Автор: Аліна Оліховська