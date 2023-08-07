ЗСУ дістають дуже далеко: в ОК "Південь" відповіли, як удари по мостах впливають на окупантів

ЗСУ 6 серпня атакували Чонгарський та Генічеський автомобільний мости. Та є два аспекти гальмування логістики окупантів.

Перший із них – фізичний – пошкодження полотна та зниження пропускної спроможності. Про це 24 Каналу заявила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталя Гуменюк. До слова, по Чонгарському мосту Збройні Сили України вдарили також 29 липня.

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"Другий – психологічний – просто вкладається в поняття "пошкоджено". Тобто – "дістають", – наголосила Гуменюк.

Аби відновити логістичний об'єкт, ймовірно, треба кілька днів. Окупанти можуть застосувати певні потужності. Однак це буде скупчення людей та техніки.

І небезпека, адже туди дістають. І зупиняти логістику просто в той же момент вони абсолютно не можуть, бо розвиток бойових дій вимагає продовження логістики, постачання,

– сказала керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня.

Однак в цьому випадку шляхи постачання окупантів пролягатимуть значно Західніше – тобто ближче до Сил оборони України. А вони дістають значно далі.

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Атаки на Чонгарський та Генічеський мости